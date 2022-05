Médico de Kourtney Kardashian le recetó beber el semen de Travis para fertilidad

El matrimonio Kardashian-Barker quiere tener un bebé, y harán lo necesario para ello/Foto: Life & Style

Kourtney Kardashian ha estado tratando de quedar embarazada de su esposo, Travis Barker desde hace varios meses. Pero debido a su edad, las cosas se le han complicado, ya que no es tan fértil como en sus años de juventud.

Por lo cual, la pareja está intentando todos los métodos posibles para quedar embarazados, y uno de ellos fue recomendado por el propio médico de la famosa.

Durante el nuevo episodio del reality “The Kardashians” en Hulu vemos que Kourtney Kardashian y Travis siguen con sus planes de tener un bebé juntos, pero debido a que los intentos de extracción de óvulos de la empresaria de 43 años no han sido exitosos, han recurrido a otros métodos alternativos.

¿Por qué Kourtney Kardashian tenía que beber el semen de Travis Barker?

Los recién casados esperan tener un bebé juntos/Foto: Canal 1

Kourtney y Travis recientemente confesaron que el médico que está llevando el difícil tratamiento de fertilidad de la Kardashian mayor, le explicó que tenía un problema con los niveles de su tiroides, por lo que le recetó que se bebiera el semen de su esposo, ya que este fluido le ayudaría a ser más fértil.

“Me dijo que algo que podría ayudar es tomar el semen (de Travis) como 4 veces a la semana”, dijo Kourt.

Travis Barker reaccionó sorprendido a las revelaciones de su ahora esposa: “Amo a este doctor”. Eso sí, en dicho capítulo no se mencionó si Kourtney Kardashian siguió el consejo de su médico o no, pero es muy probable que sí lo haya intentado.

Kourtney Kardashian y Travis Barker recurren a medicina alternativa

Debido a que Kardashian tiene 43 y Barker tiene 46 años de edad, es mucho más difícil que puedan quedar embarazados/Foto: Yahoo

La estrella de reality show y el baterista hablaron sobre su tratamiento de fertilidad cuando visitaron a una especialista en Panchakarma (medicina ayurveda).

Ahí la pareja tuvo una limpieza ayurvédica, que consiste en no ingerir alcohol o cafeína, no realizar ejercicio y no tener relaciones sexuales con el fin de “sacar todas las toxinas que están en nuestros cuerpos y obtener mejores óvulos”.

A pesar de que el “detox” es únicamente recomendado para Kourtney Kardashian, Travis dijo que también haría el proceso para darle apoyo moral a su esposa. Por ahora, la pareja no ha revelado si todos sus tratamientos han dado resultado.

