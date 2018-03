"Medicine", el Himno de la Sexualidad de Harry Styles

Bisexualidad + Medicine = Harry Styles…

Fuerte escándalo se mostró con el ex integrante de la “boy band británica – irlandesa” One Direction, debido a que Harry Styles ha comenzado una nueva etapa en la cual se encuentra realizando una gira como solista en Europa; misma que aprovechó para presentar diversos temas que serían “de estreno”; uno de los conciertos fue realizado en París y titulado “Medicine”, lo que provocó un shock entre los fans, amantes de la música pop en inglés y medios de comunicación.

Una estrofa de la canción traducida al español menciona: -“Los chicos y las chicas están aquí, yo lío con él, y estoy bien con eso”… Lo que propició a que se hiciera un debate en redes sociales utilizando el #Medicine y @Harry_Styles.

Sin duda el tema de “Medicine” está dando la vuelta al mundo pues con tan solo escuchar y descifrar la letra que Harry interpreta está definida su intención.

En otros términos, la problemática no fue generada por si él solista irlandés pudiese ser bisexual; sino porque en diversas entrevistas lo ha negado. Casi siempre se ha mostrado neutral en este tema de controversia, ya que siempre ha estado a favor del movimiento LGBTI, pero en uno de tantos diálogos se le cuestionó acerca de su sexualidad para definirla y dejarla en claro; a la cual se obtuvo como respuesta: “No creo que sea algo que deba explicar sobre mí”.

Gira Europa - Concierto Paris

El intérprete de “Sing of the times”; ahora es señalado pues todo aquello que mencionaba en entrevistas y la manera en la cual evadía dicha pregunta acerca de sus preferencias confirma para muchos lo que no quiso expresar en su momento y que hoy queda a criterio de fans y público; dicho esto porqué en sus redes sociales, Harry aún no comenta nada sobre el tema; ni lo acepta, ni lo niega…

¿Se contradijo? Y tú, ¿qué opinas?