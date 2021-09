Mecano: “7 de septiembre” cumple 30 años, conoce su historia

Un tema que crea mucha expectación es el de “7 de septiembre” del grupo español Mecano, que estuvo incluido en su último disco Aidalai de 1991, el cual salió en medio de rumores de la disolución del grupo por diferencias entre Nacho y Jose María Cano.

Es por eso que hoy es 7 de septiembre, fecha que siempre se vuelve tendencia en redes sociales junto a la famosa canción del legendario grupo Mecano, pues a propósito de esta fecha, el grupo musical tiene una famosa canción que lleva por nombre este día y hoy cumple sus 30 años.

Lo que muy pocos conocen es lo que hay detrás de este tema que cada siete de septiembre resuena con mayor fuerza, pues la canción fue escrita por Nacho Cano, está retrata nada más y nada menos que la nostalgia que hay detrás de una ruptura amorosa y fue lanzada un siete de septiembre en el año 1991.

¿Qué inspiró la canción 7 de septiembre de Mecano?

Se ha dicho que este famoso tema tiene dedicación, ya que Nacho la compuso para la escritora Coloma Fernández, quien fue su pareja por más de ocho años. Nacho Cano y Coloma Fernández se conocieron un 7 de septiembre de 1981 en un bar de Madrid, España, lugar en el que su amor comenzó a florecer.

En diversos medios se ha revelado que ambos tenían como tradición reunirse cada año en el mismo lugar y el mismo día, incluso después de su separación, en entrevista para Vanity Fair, Coloma Fernández comentó un poco de la historia que hay detrás de esta canción:

“Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente un amor enorme.”.

“Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida”.

La escritora también confesó sobre esta canción del grupo Mecano que: “Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo”.

30 años de 7 de septiembre

Coloma Fernández y Nacho Cano

La canción 7 de septiembre apareció publicada hace ahora 30 años. Fue el 7 de septiembre de 1991, cuando Nacho Cano decidió que debía celebrarse el aniversario de un fracaso, una ruptura, una derrota propia.

Cabe destacar que la canción de Mecano se convirtió en un tremendo éxito y hoy se escucha con nostalgia. Pero su historia real esconde una triste celebración. En ella, Nacho Cano relataba la ruptura con la escritora Coloma Fernández, que había sido su pareja durante más de ocho años.

