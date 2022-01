Meat Loaf, cantante y leyenda del rock, muere a los 74 años

Meat Loaf, cuyo nombre real era Michael Lee Aday, originario de Estados Unidos, murió este viernes 21 de enero a los 74 años de edad mientras estaba rodeado de todos sus seres queridos, quienes le dieron el último adiós en vida.

La noticia fue confirmada en una publicación de Facebook,en donde la familia del prestigioso músico y leyenda del rock, confirmó su fallecimiento sin detallar las causas del mismo, pues tras su retiro de la música se alejó de la vida pública.

“Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf murió esta noche acompañado de su esposa Deborah”.

El considerado “leyenda del rock”, no sufrió, según señalan reportes extraoficiales a La Verdad Noticias, pero ni su esposa ni sus hijas han querido dar más detalles sobre los últimos momentos del músico.

¿Qué trayectoria tuvo Meat Loaf?

El cantante murió a los 74 años de edad

Consolidó su carrera musical durante las décadas de 70, 80 y 90, pues se caracterizó por tener un estilo de rock épico. Tuvo una trayectoria de 60 años en la música; logró vender 100 millones de discos y su “obra maestra”, “Bay Out Of Hell” en 1977, que aún es uno de los 10 álbumes más vendidos de la historia.

Michle Lee Aday, también tuvo una participación destacada como por ejemplo en:

El Club de la Pelea

Focus

Wayne’s World y

Rocky Horror Picture Show

Dentro de su carrera, tuvo icónicas canciones que se siguen escuchando, como por ejemplo es “I’d Do Anything For Love'' (But I Won’t Do That’), del álbum at Out Of Hell II: Back To Hell, en 1993.

¿Cuánto mide Meat Loaf?

Era uno de los rockeros más altos

El cantante medía 1.79, siendo uno de los intérpretes más altos de su género, algo por lo que también destacó durante los años de su trayectoria.

La historia de Meat Loaf, fue conocida por todos sus fanáticos, quienes siguen escuchando su música y seguirán su trayectoria pese a que este día perdió la vida de manera trágica pese a que estaba rodeado de toda su familia.

