Mean Girls Day  ¿Cómo lucen Las Plásticas 17 años después?

El 3 de octubre las redes sociales enloquecen por la conmemoración del recuerdo de la famosa película hollywoodense, "Mean Girls", de la cual hasta la fechas han pasado ya 17 años y para celebrarlo te mostraremos cómo lucen cada una de Las Plásticas.

Hay que destacar que esta fecha tiene una característica especial dentro de la trama: todas "Las Plásticas" debían vestir de rosa ese día, por lo que muchos de los fans han seguido la tradición dentro de estos años que han pasado ya.

No queda duda de que el filme protagonizado por la bella actriz Lindsay Lohan se ha convertido en un ícono de la cultura pop, pues sus frases y escenas marcaron a toda una generación.

¿Cuál es la trama de Mean Girls?

Mean Girls

Si recordamos, la historia comienza cuando Cady Heron (Lindsay Lohan) comienza a formar parte de "Las Plásticas", un grupo liderado por Regina George (Rachel McAdams), quienes, no solo la invitan a sentarse con ellas en el almuerzo, sino que, le informan que los miércoles de cada semana se visten de color rosa.

Es por eso que actualmente, esta regla de moda es el detonante más claro de la celebración. Sin embargo, hay otro momento que destaca la fecha: en una escena, Aaron Samuels (Jonathan Bennett), quién se enamora de la protagonista, decide voltear a preguntarle a Cady qué día es. A lo que ella contesta:

"Es 3 de octubre".

Las Plásticas en la actualidad

Cady Heron (Lindsay Lohan).

La cinta sin duda tuvo una gran popularidad entre sus fans, tanto que marcaron el 3 de octubre como Mean Girls Day, mismos que año con año vuelven tendencia la cinta que ha tenido secuela y hasta un musical de Brodway.

Regina George (Rachel McAdams).

Actualmente todas las actrices que interpretaran a Las Plásticas: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert; han tenido una carrera artística deslumbrante y lucen radiantes 17 años después del gran éxitos que tuvo la película en el 2004.

Karen Smith (Amanda Seyfried)

Cabe estacar que Mean Girls, Chicas pesadas en Hispanoamérica y Chicas malas en España, es una película de comedia cine estadounidense de 2004, fue dirigida por Mark Waters, está basado en la novela Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman y tiene su propios Mean Girls Day todos los 3 de octubre.

Gretchen Wieners (Lancey Chabert)

