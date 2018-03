‘Me voy con la espinita clavada’, dice 'Chaco' Giménez

Giménez ve como una opción su retiro con Pachuca, tras verse frustrado su sueño de despedirse con Cruz Azul

Después de que Pedro Caixinha, nuevo director de Cruz Azul, diera la noticia de que Christian Giménez no entraba en sus planes para el Clausura 2018, el 'Chaco' no ocultó su tristeza al salir de las instalaciones de La Noria, y aceptó que no guardará rencores a una institución donde permaneció desde el 2010. Aunque lo hace agradecido, el argentino naturalizado mexicano no se va del todo contento porque no pudo darle la novena estrella a la institución cementera.Para el atacante de 36 años de edad, su forma de retirarse en el futbol mexicano siempre ha estado clara, pero ahora, con su salida de La Máquina, sólo le queda un único equipo para hacerlo y es con los Tuzos, donde aceptó que siempre ha tenido buena comunicación con Jesús Martínez y sería una buena opción para su futuro inmediato.‘Chaco’ dijo adiós al Cruz Azul tras 16 torneos con La Máquina (del Bicentenario 2010 al Apertura 2017) en los cuales alanzó 62 goles en Liga y quedó como el sexto mejor goleador en la historia del club. Además, fue artífice de 36 asistencias en Liga y un total de 74 dianas oficiales con Cruz Azul.