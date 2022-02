"Me urge salir de aquí": Hackean Instagram de Alex Tienda

Hackean Instagram de youtuber mexicano en Ucrania

El mexicano Alex Tienda denunció horas atrás el robo de su computadora durante el conflicto armado en Ucrania, indicando que esto a su vez ha tenido repercusiones en sus redes sociales.

El youtuber indicó que después de que accedieran a su equipo, éstos habrían hackeado su cuenta de Instagram, la cual superaba los 2 millones de seguidores.

Además el mexicano aseguró intenta huir de Ucrania en medio de la guerra, pidiendo ayuda a través de su cuenta de Twitter que es donde ha llevado la información en las recientes horas.

El youtuber mexicano aseguró horas atrás que parte de su equipo fue sustraído del hotel donde estaba hospedado en Kiev y del cual lograron hurtar su laptop personal.

"En el hotel dejé mi equipaje, laptop/disco duro y con el inicio de la guerra, regresar a Kiev ya no es opción. Hoy me entero que ya entraron a mi laptop", escribió.

Horas después en su cuenta de Twitter informó que su perfil de Instagram ha sido hackeado, asegurando que no puede acceder a su cuenta.

"Hackearon mi Instagram. Me URGE salir de aquí", relató.

A su vez, indicó que tras su hackeo, decenas de cuentas han intentado estafar gente y hacerse pasar por él.

"No se dejen engañar y denuncien! Ya empezó la gente (mrda) a aprovecharse de la situación. Yo NO estoy enviando mensajes desde una supuesta cuenta nueva. DENUNCIEN!", indicó.

Por el momento el mexicano se encuentra varado en Ucrania y espera pronto tener una respuesta para poder salir de territorio en conflicto de guerra.

¿Quién es Alex Tienda?

José Alejandro Tienda Ramírez, nombre real del Youtuber, es un bloguero mexicano de 35 años de edad que hoy en día está cubriendo el conflicto armado entre Ucrania y Rusia para las redes sociales, siendo duramente criticado por los internautas.

“Es cierto, yo no soy ‘periodista’ ni ‘corresponsal’. No tengo una credencial y para algunos solo soy ‘un YouTuber’ dispuesto a hacer ‘lo que sea’ por unos likes. Pero algo que siempre he tenido es pasión por lo que hago. Y agradezco a todos los que saben que yo no viajo con el fin de perseguir una tendencia, morbo o unos likes”, escribió en defensa propia.

Alex Tienda fue de los primeros en atestiguar los ataques reportados en el este ucraniano, abandonando desde ese momento la zona del conflicto.

