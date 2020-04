“Me sentía sola, vacía, triste”: Bárbara Mori reveló el infierno que vivió tras su éxito en Rubí

Bárbara Mori hoy se encuentra protagonizando uno de los peores escándalos de la farándula al revelar el infierno emocional que vivió después de su éxito en la telenovela “Rubí”, donde la actriz confesó que en varias ocasiones se encerraba en su camerino a llorar.

Recordemos que Bárbara Mori realizó uno de sus protagónicos más exitosos en la telenovela Rubí transmitida en el 2004. Esta participación la convirtió en una de las artistas más famosas del momento, lo que por supuesto también se vio reflejado en su cartera.

La actriz uruguaya tenía aparentemente todo para ser feliz, sin embargo se sentía sola y vacía, o al menos así lo reveló 16 años después de este éxito en una entrevista para TED Talks, donde la intérprete abrió su corazón y compartió su historia de vida.

De esta manera la actriz mencionó que Rubí fue su proyecto artístico más importante del momento, pues la llevó a tener una proyección internacional y a tener lo que todos desean “fama, éxito y dinero”. Sin embargo Bárbara Mori también señaló:

“Yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”. Una situación que ella misma declara que la llevó a tener una profunda reflexión de que ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito podrían llevarla a la felicidad si por dentro estaba rota.

“A mi me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono”

Bárbara Mori reconoció que en ese momento de su carrera vivió una “turbulencia emocional” que la hizo creer que no merecía el buen trato de nadie. Pues al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos se generó en ella esta destructiva creencia.

Asimismo la actriz confesó que llegó el momento en el que entendió que para encontrar su felicidad tenía que mirar hacia su interior por lo que aprendió a meditar. Una actividad que la ha ayudado a romper todos esos patrones de conductas y creencias para ser feliz con lo que tiene y con lo que es hoy en día.