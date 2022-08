“Me sentí muy violentada, me sentí humillada” dice Ivonne Montero sobre Daniella

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Ivonne Montero se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos en su segunda temporada, por lo que la actriz mexicana ha compartido cómo fue su experiencia dentro de la casa con los demás habitantes en diversos programas.

La gran triunfadora ha tenido la oportunidad de compartir con sus fans cómo logró salir victoriosa, pues las últimas semanas fueron complicadas por las situaciones que ocurrieron con Daniella y Laura Bozzo, quienes insultaron a la famosa en varias ocasiones.

Durante una emisión de un programa de Telemundo, Montero fue cuestionada sobre lo que pasó con Daniella Navarro en uno de los baños, pues recordamos que el pleito surgió durante una prueba de fútbol donde Daniella le reclamó a Montero.

Ivonne Montero reportó la agresión de Daniella a "La jefa"

En aquel programa de Telemundo, revivieron aquel polémico momento dentro de la casa y la actriz reaccionó tras lo ocurrido con Daniella en el baño, y expresó: "Sostener, paciencia, tolerancia, tratar de defenderme sin ofender, dejar claro la mujer que soy con educación con integridad con paciencia". Dijo.

De igual forma la famosa comentó: "Yo a raíz de esto, yo le meto un reporte, me voy con la jefa y meto un reporte en contra de ella, porque efectivamente me sentí muy violentada, me sentí humillada...Yo en ese momento no se nota ahí pero estaba en ropa interior".

"Ella solita se fue poniendo la soga en el cuello". Dijo Montero sobre Navarro.

¿Quién es la hija de Ivonne Montero?

La actriz y su hija Antonella

La hija de la actriz Ivonne Montero es Antonella Melanitto, la pequeña tiene tan solo 9 años de edad y en todo momento siempre le brindó apoyo a su mamá. En una reciente entrevista, le preguntaron a la famosa y a su hija cuáles son sus planes y Antonella reveló que se irán a la playa.

