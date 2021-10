"Me secuestraron y violaron", Grecia, esposa de Ryan Hoffman rompe el silencio

La cantante Grecia, quien es esposa del mexicano Ryan Hoffman, mejor conocido como "Rayito", estuvo de invitada en el podcast "Rayos X", en donde platicó cada detalle de su infancia y juventud, incluyendo difíciles situaciones que vivió en su natal Venezuela.

Contó que antes de mudarse a Miami, Florida, la acosaron, secuestraron y violaron, además que destruyeron su centro nocturno, obligándola a escapar del país.

“Me pasaron cosas muy feas, me secuestraron, me violaron".

"Me llevaron a la cárcel por protestar y estar en contra de lo que estaba pasando. Me amenazaron y me tuve que ir de Venezuela”, narró al youtuber y hermano de Yosstop.

Grecia dio entrevista sobre su vida a Ryan Hoffman

Otra de las partes que causaron conmoción a los internautas fue cuando Gre contó todo sobre la muerte de su madre. Narró que era muy pequeña pero recuerda cómo su abuela fue quien le informó que a su madre le habían disparado en el brazo y en la cabeza, muriendo al instante en un asalto.

El youtuber Ryan y su novia Grecia lograron entretener al público con esta entrevista a la cual la nombraron "la mejor" del podcast y será difícil que alguien pueda quitarle el trono a la cantante ya que como bien sabemos estos dos famosos están casados y tienen una gran química que se nota y atravesó las pantallas móviles.

¿Qué hace Grecia González?

Esposa de Ryan Hoffman

Grecia González es empresaria y cantante, nació en Venezuela y posteriormente se mudó a Miami, Florida en donde comenzó a trabajar en los medios de comunicación. Conoció a Ryan por medio de redes sociales y decidió mudarse con él a México en donde sigue trabajando en su música.

Actualmente la joven de 29 años de edad también trabaja como influecer a través de sus redes sociales. Tan solo en Instagram tiene más de 1.5 millones de seguidores.

