'Me rompían las cosas': Violeta Isfel reveló que sufrió bullying por ser actriz

"Me rompían las cosas": Isfel reveló que sufrió bullying por ser actriz

Violeta Isfel fue la invitada para participar en el programa de Gustavo Adolfo Infante llamado "El minuto que cambió mi destino", motivo por el cual la actriz y empresaria de 36 años de edad dio detalles sobre su vida y los momentos más difíciles que tuvo que pasar.

Durante la entrevista confesó que desde los seis años de edad inició su carrera actoral. A los 15 años decidió abandonar su hogar porque estaba enamorada del papá de su hijo, pero vivió un tormento a lado de él, pero su hijo fue la fortaleza que tuvo para salir adelante.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias, algunos detalles de la vida de la famosa, pues recientemente se encuentra participando en "Las Estrellas Bailan en Hoy", aunque ha recibido críticas por parte de Ema Pulido con respecto a las coreografías que ha presentado en la pista de baile.

Violeta Isfel sufrió críticas desde pequeña por ser actriz

La actriz mexicana le confesó a Adolfo Infante que a los 12 años de edad sufrió bullying en la escuela por ser actriz y comentó que le daba mucho miedo, por lo que solo tuvo una amiga en la escuela y dijo: "Nunca me tocaron el pelo pero si me hacían muchas cosas y me rompían cosas".

Por otro lado, reveló que inició su carrera debido a su abuelo, pues recordó que cuando tenía 6 años de edad, estaba viendo la televisión y de un momento inesperado anunciaron que estaban buscando niños actores para la nueva versión de Carrusel. La actriz acudió al casting, pero no fue seleccionada.

Pero, meses más tarde recibió un llamado para otro casting y obtuvo el primer papel para la telenovela "María Isabel", proyecto donde compartió créditos con Adela Noriega y Fernando Carrillo.

¿Cuál es el Instagram de Violeta Isfel?

Violeta cuenta con más de un millón de seguidores

La actriz aparece en Instagram como “Violetaisfel” y cuenta con más de un millón de seguidores, quienes han apoyado la carrera de la famosa, pues uno de los proyectos que la catapultó a la fama fue “Atrévete a soñar” con el personaje de Antonella Rincón Peña.

Por otra parte, la actriz Violeta Isfel se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo sus nuevos proyectos, pues se encuentra participando en la tercera temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”.

