¡Me quise suicidar! Lyn May revela oscuro pasado de su ROSTRO (VIDEO)

La actriz y vedette Lyn May durante una entrevista para el programa "Un nuevo día" reveló cómo fue el momento que tuvo que afrontar tras un desafortunado momento que le causó un producto que le aplicaron en el rostro.

Y es que Lyn May mencionó que llegó a pensar en el suicidio debido a que su rostro lucía muy cambiado.

Lyn May era conocida durante los años setenta como "La diosa del amor" y en su carrera artística nunca pensó en realizarse una cirugía.

Lyn May durante una entrevista para un programa de televisión reveló que una mujer le inyecto aceite en el rostro.

Hubo un momento que me quise matar por como me veía, no quiero que me vuelva a pasar, de tonta me dejaría inyectar nuevamente por esas señoras que solo quieren dinero, nunca me ha pasado por la cabeza que me vuelvan a inyectar la cara".