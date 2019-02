"Me quedé sin dinero": Alfonso Cuarón realizó fuertes declaraciones de Roma

El mexicano Alfonso Cuarón reveló que antes de terminar de producir la película “Roma”, tuvo problemas financieros e incluso tuvo que pedir prestado para concluir el proyecto que lo retomaba a sus orígenes, lo que valió tres gaalrdones en los Oscar.

Cuarón, quién ganó este fin de semana el Oscar como Mejor Director, explicó que “Roma” fue un proyecto prácticamente personal, un proyecto que lo remontaba con el ser mexicano, con su “raíz, con el microcosmos de su esencia como niño”.

os problemas financieros nunca estuvieron en la mente del director, ya que con su anterior película “Gravity”(galardonada en los Oscar en 2014) tuvo “éxito financiero”; sin embargo, por la exigencia de “Roma”, Cuaróngastó más de lo contemplado.

Alfonso también reveló que con “Roma”, arriesgó además de su dinero, su nombre y su futuro como director; pero decidió hacer el proyecto en esencia y verdaderamente significativo para él, fue “una cuestión vital”.

“No me siento orgulloso de no haber sido astuto con el dinero, en mis decisiones… no hago las películas por la lana, fue una cuestión de necesidad de vida, una cuestión vital… Yo sólo me endeudé, no fue que estaba el presupuesto que yo tenía, seguí pidiendo préstamos para seguir adelante, la película me pudo haber llevado a un desastre total ”