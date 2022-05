'Me metí a llorar al camerino'; Galilea Montijo le reclamó a Ema Pulido en TV

"Me metí a llorar al camerino"; Galilea le reclamó a Ema Pulido en TV

Uno de los show que ha causado sensación y que ha tenido al público muy emocionado es la nueva temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy", pues diversos actores, actrices y hasta la influencer Gomita han arrasado en la pista de baile, pero Galilea Montijo dio de qué hablar.

¿Qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te compartimos lo que dijo la presentadora de Televisa durante la emisión pasada del jueves 5 de mayo, pues la presentadora le reclamó a Ema Pulido, una de las jueces del reality, por lo mal que la trató hace algunos años.

Anteriormente te compartimos que también disfruta bailar, incluso aprovechó la pista de baile, la conductora intentó hacer el challenge de Anitta con Manelyk y se tiró al piso mientras movía las caderas, demostrando que a sus 48 años de edad tiene talento en el baile.

Galilea Montijo recordó la crítica de Ema Pulido

Recordamos que Montijo fue una de las participantes de "Bailando por un sueño". En ese entonces Ema Pulino era una de las jueces, pero la famosa recordó que debido a una lesión salió a la pista de baile en silla de ruedas, pues trató de dejar su mejor desempeño.

Pero, no fue suficiente, la juez de hierro lanzó contundente mensaje, pues Gali dijo recientemente al recordar aquel momento en el minuto 8:45 del video: "Yo nada más quiero recordar, hace muchos años, maestra Ema Pulido, usted conmigo era bien ruda, desde el primer día".

De igual forma expresó: "Yo me acuerdo que me metí a llorar al camerino porque usted me dijo: 'aquí no se viene con vendas... y aquí no se vienen a abrir las patas". Mencionó la famosa. Aquel comentario surgió por las críticas que ha dado Ema Pulido a los nuevos participantes.

¿Cuál es el Facebook de Galilea Montijo?

Conductora

A través de su perfil social, la presentadora ha compartido con sus seguidores que estará compartiendo contenido en sus redes sociales, pues comentó que por mucho tiempo tuvo descuidado sus redes sociales, aunque es muy activa en Instagram.

Cabe mencionar que la conductora Galilea Montijo cuenta con más de 5 millones de seguidores en Facebook, mientras que en Instagram tiene más de 9 millones de seguidores, quienes disfrutan apreciar la belleza de la presentadora de Televisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!