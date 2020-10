“Me mandó a la chin..”: Niurka revive pleito con Montserrat Oliver

Recordemos que hace unos días vimos correr la noticia de que Niurka había tenido un fuerte pleito con la conductora Montserrat Oliver; quien aparentemente subestimó la explosiva personalidad de la cubana.

Esto pasó después de que la vedette fuera invitada al programa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, ‘Montse y Joe’. Y donde supuestamente, después de algunas bromas Oliver le dijo a la cubana que si no le gustaba podría irse.

Un comentario que Niurka se tomó muy en serio, por lo que decidió abandonar el programa y utilizar sus redes sociales para detallar la razón de su enojo, señalando que la ‘invitación de irse’ por parte de la conductora estuvo fuera de lugar.

Aunque este pleito ya parecía formar parte del pasado, la vedette cubana no pudo evitar recordarlo durante su participación en el Programa Hoy de Televisa, donde aprovechó vender su línea de cubrebocas con sus frases célebres.

Y justamente hablando de su nuevo producto, Niurka relacionó su frase “te quisiste lucir pero te ignoré” con su reciente pleito contra Montserrat Olivier, a quien también señaló como culpable de su próxima mudanza a la ciudad de Mérida, Yucatán.

“Lo decidí después de que me corrió Montserrat: Niurka, tú ya vete. Me corrió de su programa y dije bueno: hasta Mérida me mandó a la chin…”