"Me llevaron a desquintar": Raúl Araiza hizo fuertes declaraciones de su vida privada

Raúl Araiza se sinceró al contar momentos muy íntimos de su vida personal durante una nueva sección del programa Hoy en la que otros conductores prometen participar próximamente.

Entre los momentos más fuertes de su relato, el también actor reveló cómo por pertenecer a un grupo de amigos y en los inicios de lo que él llama “la fiesta” (su gusto por el alcohol), decidió tener su primera relación sexual con una sexoservidora.

“Me llevaron obviamente a desquintar, un amigo mío, me llevaron con las damas a las que se les paga ahí en (la avenida) Insurgentes. Sí fue horrible porque, al fin y al cabo, en lugar de aprender poco a poco en el faje, de ahí a la calentura y todo eso, pues llegas de repente acá con una chaparrita y dices ¿esto qué es?”, contó.

Por otra parte, Araiza aseguró que fue muy rápido el momento en que se volvió adicto al alcohol, y que además muchas veces tomó por estar con sus amigos y no por gusto.

Sobre su contacto con las drogas, dijo: “nunca me gustó, me ofrecieron coca y esa era muy de cómplices, nunca tuve yo un tema (adicción) con ninguna droga, más adelante aparecieron las tachas, con las cuales me divertí mucho, pero ese fue mi contacto, realmente mi tema siempre se volvió con el tiempo el alcohol”.

Conjuntamente, el artista aseguró que una de las parejas que sufrió mucho a su lado por esta adicción fue Daniela Castro, quien le aguantó muchas cosas por esta causa.

Cabe señalar que Raúl Araiza vivió una etapa muy difícil debido al alcoholismo que padeció, mismo que lo hizo pasar por algunas clínicas de rehabilitación y que lo llevó a padecer muchos problemas en su vida profesional y personal.

