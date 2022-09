"Me llegaron al precio": Karely Ruiz posará para revista de adultos

La influencer se "destapará" en revistas para caballeros.

Karely Ruiz es una de las jóvenes más populares de las redes sociales y quien gracias a su belleza y carisma ha logrado amasar grandes cantidades de dinero.

Recientemente la modelo de Onlyfans contó a través de su cuenta de Instagram que pronto tendrá su primera portada de revista y será para de marca internacional.

Aunque en redes la han criticado por tener unos "kilitos" de más, la influencer regiomontana se muestra enamorada y orgullosa de su figura, al grado que asegura que dicha marca le ofreció varios miles de dólares.

La influencer posará en revista de caballeros

No cabe duda que la influencia y popularidad de la chica regiomontana ha traspasado fronteras, ahora tras confirmarse que la guapa mujer pronto protagonizarán su primera revista internacional posando con poca ropa para caballeros.

Fue a través de sus redes sociales donde Karely confirmo que en próximos meses ella será portada de una publicación internacional para entretenimiento de adultos, aunque no reveló de momento la marca con la que colaborará.

Lo que sí dejó en claro es que tras llegar a un acuerdo económico aceptó la oferta, tras reiterar nuevamente que se trata de una revista internacional, "Próximamente (…) Me llegaron al precio”, comentó la modelo entre risas.

Por si fuera poco la joven de 21 años descartó que de momento no realiza ninguna producción televisiva o cinematográfica, sin embargo no descarta la posibilidad pues su respuesta fue: "“No, por el momento no, todavía no”.

¿Cuánto gana Karely Ruiz en Onlyfans?

Se reveló el listado de cuánto ganan las mexicanas mejor pagadas la plataforma de contenidos para adultos de Onlyfans, siendo la influencer regia la segunda con más ingresos, alcanzando los 800 mil pesos al mes.

En los últimos meses es casi imposible que no te hayas topado con su nombre, pues éste ha sido mencionado en las redes sociales debido a su contenido erótico en páginas para adultos.

Karely Ruiz es junto a Celia Lora, Ninel Conde y Yanet García las mexicanas mejor pagadas en dicho servicio y quienes han revolucionado las redes sociales con sus candentes sesiones para adultos.

