“Me las hubiera llevado” Vicente Fernández rompe el silencio sobre su foto viral

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Vicente Fernández ha protagonizado los encabezados en los últimos días, después de que a través de la plataforma Tik Tok se viralizó un video en el que aparece en su rancho, tomándose fotos con los fans, pero al abrazar a una de ellas, este le pone la mano en el seno.

En ese sentido, el famoso ha sido acusado de acosador sexual, y han salido a la luz varios videos o fotografías de otras mujeres que habrían pasado por lo mismo, y durante varios días no se tenía rastro de las declaraciones del charro de Huentitán.

No fue hasta este 25 de enero que el cantante realizó una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde dio a conocer su versión sobre este tipo de imágenes, pues aunque no recuerda el momento exacto en que se tomó la mencionada foto.

El cantante dijo que, desde su retiro de la música, recibe a cientos de fans en su rancho todos los días, y son miles los que han pasado a tomarse la foto con él, y hasta les canta en privado, por lo que muchos de sus fans se van contentos de su visita.

Con respecto a la imagen asegura que es evidente lo que ocurre, y lamenta haber puesto su mano ahí, pero asegura que no lo hizo con intención, por que si esa hubiera sido su intención se las hubiera llevado a una parte más íntima de su rancho.

"Si creen que lo hice con intención, te repito, me las hubiera llevado allá atrás del rancho, a las caballerizas... Mi mayor regalo siempre ha sido que el público me quiere tanto y me conoce... No fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron, nunca”, dijo.