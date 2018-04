“Me la paso yendo”: Mayrín Villanueva revela que no le avergüenza ir a tiendas para adultos

La sensual y guapa Mayrín Villanueva se ha caracterizado por ser una mujer muy controversial, pero a la vez sincera, en esta ocasión Villanueva, confesó sentirse orgullosa de visitar tiendas para adultos.

Durante la conferencia de prensa por el reestreno de la telenovela “Mi corazón es tuyo”, la actriz reveló con una gran sonrisa: “Me la paso yendo, vivimos ahí”.

Sin dar importancia a esta información, la esposa de Lalo Santamarina, Mayrín Villanueva agregó: “pero tampoco me avergüenza eh, si es que así fuera, no me importa”, dando a entender que su declaración fue en tono irónico.

Cabe descartar que Mayrin y Eduardo confesaron hace algunos meses que decidieron tomar terapia de pareja para mantener su relación sentimental, por lo que para finalizar la entrevista declaró que para no perder la chispa de la pasión hay que trabajar muy duro.

Además de la actriz, otros famosos que estuvieron en este evento fueron Jorge Salinas, Rafael Inclán, Polo Morin y René Casados, entre otros.

Mayrín Villanueva

Mayrín Villanueva y su esposo

¿Mayrín Villanueva de nuevo se convertirá en madre?

Mayrín Villanueva rodeada de trabajo y una vida familiar estable reveló que se encuentra muy feliz de ver a sus hijos crecer pues consideró que está viviendo una de las mejores etapas de su vida.

Que disfruten de la vida que tengan muchos novios, que tengan muchas novias y disfruten mucho cada momento que dejen de preocuparse con que va a pasar mañana que vivan el hoy y que la pasen bien".