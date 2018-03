"Me importa una mier#%a", quien sea el próximo Han Solo en Star Wars: Harrison Ford

El universo de Star Wars se amplió en distintos spin off e historias paralelas de sus personajes más emblemáticos. Bajo este contexto le consultaron a Harrison Ford sobre quien será Han Solo en las siguientes cintas, pero el emblemático actor de 75 años de edad, contestó lo siguiente:

"Me importa una mierda, quien sea el próximo Han Solo en Star Wars"

Al actor que encarnó al contrabandista y volvió en el Despertar de la Fuerza para ser asesinado por su hijo, afirmó que “no sé si lo pensé de esa manera. Simplemente, estaba allí para morir. Realmente me importaba una mierda quién tome mi personaje”.

Pese a la molestia en la respuesta de Ford, ha ayudado a Alden Ehrenreich, protagonista de Solo: A Star Wars Story. Tal como lo pidió Lucasfilm, que está interesado en el traspaso de conocimientos y experiencias a los futuros actores que encarnen a los personajes más antiguos.

¿Harrison Ford odia a su personaje de Han Solo?

¿Es posible que una celebridad odie a su personaje al punto de querer borrarlo de su memoria? Esta es una pregunta que formulamos hace bastante tiempo, cuando tomamos consciencia que desde hace unos años, la relación entre el gran Harrison Ford y su personaje Han Solo se torno… “complicada”.

No queremos generalizar y decir que el sujeto detesta al contrabandista intergaláctico basándonos en opiniones personales o lo que dicen algunos rumores de Internet, pero creemos que existe evidencia sólida de que los recuerdos de su trabajo con Star Wars no lo hacen sonreír de oreja a oreja.

¿Es verdad que Ford odia a su personaje de Han Solo?

Ok, para poder hallar una respuesta a esta incógnita debemos retroceder hasta 1977, cuando participó en una entrevista para el New York Times. Desde esa época se veía a Ford con muy poco entusiasmo cuando se le preguntaba su opinión acerca del personaje. La idea de participar en una película con tantos efectos especiales parecía hacerlo sentir inseguro del curso que tomaría su carrera y, como podrán notar en este clip, era algo que se notaba en su rostro.

Tiempo después, su fama dio impulso enorme con su participación en Indiana Jones y Blade Runner. Podemos decir que a partir de este punto, algo había cambiado en el actor. Tal vez era que Han Solo ya no era un personaje del todo interesante o que simplemente necesitaba un papel protagónico en su vida, pero el panorama de Harrison Ford en el rubro fílmico se percibía más amplio.

Lo cierto es que un simple video no es capaz de decirnos mucho. Sin embargo, nuestras sospechas aumentaron cuando se publicaron exclusivas posteriores. De todas estas, una de las que destacó mucho fue la realizada con David Letterman en 1982, cuando reveló que su trabajo en el proyecto terminaría con The Return of the Jedi.

Fue muchos años más tarde, durante una entrevista con MTV por ahí del 2010, el actor simplemente dijo que había tenido suficiente de Han. A pesar de que sus palabras no fueron muy severas, el mensaje era totalmente comprensible; aquella parte de su vida había quedado atrás y sus intenciones no eran las de volver sobre sus pasos.

No, no, no. Han Solo fue muy bueno para mí en cierto punto de mi carrera, dijo Ford a MTV. Pero ya es suficiente. He tenido suficiente de él.

Ese mismo año, Ford platicó con ABC News y ahí fue donde la bomba estalló, porque admitió que su voluntad era la de dar un giro inesperado a la trama de Empire Strikes Back con la trágica muerte de Han. Estas fueron palabras de un hombre que por esos entonces, pensaba que jamás pilotearía el Millenium Falcon en su vida.