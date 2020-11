"Me hizo sentir como una cucaracha": Cynthia Urías desenmascara a Lupita Jones

Cynthia Urías recuerda la humillación que le hizo Lupita Jones

A través de una entrevista para una revista de espectáculos, la conductora Cynthia Urías, quien forma parte del programa de entretenimiento "Cuéntamelo ya", reveló una terrible y humillante anécdota que vivió con Lupita Jones, la ex reina de belleza que ha causado un gran escándalo.

En La Verdad Noticias, te hemos informado lo que ha sucedido con un video que compartió la modelo Sofía Aragón, quien rompió el silencio y confesó todo lo que sufrió durante su preparación en Mexicana Universal y Miss Universo por parte de la directora de aquel concurso, Jones.

Tras la polémica que tiene en el ojo del huracán a Lupita Jones, la presentadora Cynthia Urías recordó un momento desagradable que vivió con ella, y todo surgió cuando le ofrecieron la oportunidad de entrevistar a la ex reina de belleza, pero ella le hizo un desplante a la conductora.

Cynthia Urías fue humillada por Lupita Jones

La presentadora reveló a TVNotas que era fan de Jones y esperaba con ansias poder conocerla, pero cuando entró al salón del CEA para entrevistarla, la ex reina de belleza nunca levantó la mirada y la entrevista solo duró un minuto, pues Jones dijo: "No me sirves, gracias".

"Me hizo sentir como una cucaracha". Comentó.

Tras el desplante de Jones, la conductora de Televisa le preguntó si quería verla modelar, pero ella le dijo un contundente comentario y expresó que a Urías tendrían que hacerle muchas cirugías, eso destrozó a la presentadora, pues nunca imaginó cómo era la directora.

Cynthia Urías al igual que otras modelos que han conocido a Lupita Jones, no se han quedado calladas tras las declaraciones de Sofía Aragón, pues diversas modelos han recurrido a las redes sociales para expresar lo que la ex reina de belleza les hacía en los concursos de belleza.

