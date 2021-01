“Me han violado y han abusado de mí”: Eréndira Ibarra denuncia abuso sexual

Eréndira Ibarra rompe el silencio y revela doloroso pasado

En La Verdad Noticias te dimos a conocer sobre el abuso sexual que sufrió Nath Campos por parte de Rix, pero tras su fuerte declaración, la actriz mexicana Eréndira Ibarra no se quedó callada y compartió su testimonio y reveló un desgarrador momento.

Y es que tras la denuncia que realizó la youtuber en las redes sociales, diversas figuras públicas han alzado la voz para contar su historia, y es por ello que la famosa de "Sense8" recurrió a su cuenta oficial de Instagram y confesó que fue agredida sexualmente, pero ¿Quién fue?

Eréndira Ibarra comentó que fue un reconocido actor, pero no quiso revelar su nombre, pero aseguró en la impactante publicación que tuvo que trabajar con él en una serie, pero tras enterarse que también el actor estaba en la serie, ella sufrió ataques de ansiedad.

Eréndira Ibarra compartió su testimonio tras la denuncia de Nath Campos

Eréndira Ibarra revela en redes que sufrió abuso sexual

En el mensaje de Instagram compartió lo siguiente: "Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó nada. El hombre estaba haciendo el paro". Expresó.

La famosa mencionó que la producción de aquella serie le dejó en claro si era su chamba y su silencio o quedarse sin nada. Ante la respuesta de la producción, la actriz le contó lo sucedido a su familia y optaron por hacer una carta para exigirle al actor que no se acercara a ella.

"A mi me han violado, y han abusado de mí". Comentó.

Y es que con la difícil situación que vivió Ibarra, mencionó que las mujeres de la producción la salvaron, la ayudaron de los ataques de ansiedad que tenía en los campers, pues estaba afectada porque la producción no le hizo caso sobre el abuso sexual que sufrió.

Eréndira Ibarra comentó que el actor le hizo firmar una cláusula de confidencialidad luego de la carta donde ella y su familia exigían que él no se acercara a la famosa, pero él se paseaba con toda tranquilidad en el set como si nada hubiera pasado, mencionó la actriz.

