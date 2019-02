"Me ha sorprendido todo el apoyo": Yalitza Aparicio sorprende con sus declaraciones

Increíble pero cierto, la mexicana nominada al Oscar como "Mejor actriz" a través de una entrevista respondió a todos los que la han criticado y pide privacidad para su familia.

¿Qué pasó con Yalitza Aparicio?

Así es tras las críticas que ha recibido Yalitza Aparicio con su actuación en la película Roma, la actriz indica que esta donde está por que ha luchado.

La estrella Aparicio se mantiene alejada de los comentarios negativos, ella siente que ya ha trascendido, pero su vida no es la única que se ha transformado, también la de su familia, y eso es sagrado para ella.

Yalitza Aparicio

"Me han dicho que tal vez yo no luché como otros actores para estar en este lugar, para recibir todo lo que se me está presentando, pero si estoy aquí es porque he luchado de otras formas. En ocasiones había que no dormir para trabajar y solventar la escuela. Siempre he luchado lo máximo por alcanzar mis sueños, por eso estoy aquí, porque nunca me he rendido"

"Lo que más me ha sorprendido es estar nominada. Yo sólo esperaba la nominación a Mejor Película, que me emocionaba bastante, sólo por eso me desperté tan temprano y me ha sorprendido todo el apoyo que me han brindado las personas, esos comentarios que te levantan el autoestima y te dicen vamos, ahí estamos todos como mexicanos"

Yalitza Aparicio