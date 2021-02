Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina se han convertido en uno de los matrimonios más apreciados y estables de la farándula mexicana. Un amor que inició después de que ambos protagonizaran la telenovela “Yo amo a Juan Querendón”.

Y aunque en un principio, Eduardo Santamarina fue señalado de mujeriego tras iniciar varios romances durante su carrera artística, este apuesto actor ha demostrado que encontró el verdadero amor a lado de su esposa.

“Me gusta ser mandilón”: Eduardo Santamarina revela detalles sobre su matrimonio

Mediante su participación en el programa “Miembros al aire”, el actor reveló algunos de los detalles más importantes sobre su matrimonio con Mayrín Villanueva e incluso confesó quién lleva las riendas en su relación.

“Sí soy mandilón, ya también aprendí a serlo, pero además me gusta, no es algo que me desagrade”