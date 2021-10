"Me estrangularon”: Paris Hilton revela que sufrió abusos en centros para jóvenes

Paris Hilton reveló que sufrió abusos físicos y psicológicos en centros de “tratamiento” destinados a adolescentes con problemas en los EE. UU. por lo que pidió a los legisladores del Congreso y al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que adopten una “declaración de derechos” para los niños que son internados en estas instalaciones de “cuidado”.

La ex estrella de reality shows reveló que había sido abusada en instalaciones juveniles cuando era adolescente, por lo que ahora quiere reformar los programas residenciales destinados a adolescentes con problemas en los EE. UU.

Hablando en Washington DC en un evento con legisladores y defensores de los derechos, Hilton describió cómo fue enviada a cuatro instalaciones diferentes durante un período de dos años y que sus experiencias "todavía la persiguen hasta el día de hoy" pues Paris vivió un infierno en secreto cuando era adolescente.

“Me estrangularon, me abofetearon, me espiaron mientras me duchaba y me privaron del sueño. Me llamaron por nombres vulgares y me obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico. En una instalación de Utah, me encerraron en régimen de aislamiento en una habitación donde las paredes estaban cubiertas de marcas de arañazos y manchas de sangre”, recordó.

Así mismo dijo a los periodistas el miércoles: "No vengo aquí como Paris Hilton, sino como una superviviente".

“Durante 20 años, no pude dormir por la noche, mientras los recuerdos de violencia física, sentimientos de soledad, la pérdida de compañeros se precipitaban por mi mente cuando cerraba los ojos. Esto no fue solo insomnio, fue un trauma”.

Pidió que se introduzca una "declaración de derechos" para niños

Paris hablando en Washington DC abogando por los derechos de los adolescentes

Indicó que estos centros de “tratamiento” para jóvenes prometen ser la solución para los “adolescentes problemáticos” pero que en realidad pueden causar gran daño, no solo psicológico pues Paris fue violentada física y emocionalmente.

"A mis padres se les prometió que el amor duro me arreglaría y que enviarme al otro lado del país era la única manera".

En un llamamiento directo a ambos lados de la división política y al presidente Joe Biden, dijo que la introducción de una "declaración de derechos" para los niños detendría el abuso futuro en los centros de atención.

“Asegurar que los niños estén a salvo del abuso institucional no es un asunto republicano o demócrata. Es una cuestión básica de derechos humanos que requiere atención inmediata”.

¿Cuál es el patrimonio de Paris Hilton?

La fortuna de Paris seguirá subiendo gracias a su nuevo programa de cocina

De acuerdo con Celebrity Net Worth se estima que el patrimonio neto de la socialité Paris Hilton es de aproximadamente 300 millones de dólares, pero su cuenta bancaria podría seguir subiendo gracias a su nuevo programa de cocina, Cooking With Paris, que acaba de lanzarse en Netflix.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!