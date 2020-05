“Me escondía en hoteles con prostitutas”: Eduardo Santamarina habla sobre su pasado

Eduardo Santamarina se encuentra protagonizando uno de los peores escándalos de la farándula al hablar sobre su oscuro pasado que lo llevó a esconderse con prostitutas y a tener una fuerte adicción por el alcohol.

Recordemos que Eduardo Santamarina es reconocido como uno de los actores más controversiales de nuestro país, pues en varias ocasiones se le ha relacionado con diferentes actrices con las cuales protagonizó algunas de sus telenovelas más exitosas.

Aunque actualmente este actor tiene una de las relaciones más longevas de la farándula junto a la guapa actriz Mayrín Villanueva, con quien lleva casado más de 11 años; muchos aún recuerdan la traición que le hizo a su anterior esposa Itatí Cantoral.

Eduardo Santamarina habla sobre su oscuro pasado

Ahora Eduardo Santamarina vuelve a estar en el ojo del huracán al hablar de su oscuro pasado en el que tuvo que vencer al monstruo del alcoholismo. Uno de los peores momentos que llevó al actor a vivir fuertes excesos con otras mujeres.

“Uno de mis fondos fue llegar a esconderme y a refugiarme en hoteles para que mi familia no me encontrara y lo que quieres es platicar, pero no con tu familia, porque tu familia te va a cuestionar”. Fueron parte de las confesiones del actor durante una entrevista para el programa “De Primera Mano”.

¡Se escondía con prostitutas!

Cabe mencionar que Eduardo Santamarina ya había hablado sobre su adicción al alcohol y sus terribles excesos en el programa “Miembros al aire”, donde confesó que se escondía con prostitutas para estar con alguien y ser escuchado.

Sin embargo el actor también ha presumido que logró superar con gran éxito esta terrible etapa, de la cual ya puede hablar sin temor a recaídas y donde incluso su experiencia puede servir de ayuda a personas que se encuentran sufriendo algo similar a lo que él vivió.

“Yo abrí lo de mi alcoholismo y es algo que llevo ya con mucho orgullo, a la fecha muy contento y orgulloso de poder transmitir a la gente”