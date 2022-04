"Me encantan los labios así" dice Lis Vega tras someterse a arreglito estético

Lis Vega volvió a dar de qué hablar en las redes sociales y todo surgió por las recientes fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram, donde los usuarios se han percatado del cambio físico que ha tenido debido a las cirugías plásticas.

Y es que, la bailarina cubana de 44 años de edad se sometió a un arreglito estético en sus labios, motivo por el cual ha recibido varios comentarios negativos de los haters, pues luce unos labios voluminosos, aunque aseguran que también se habría realizado otros arreglitos estéticos en su rostro.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que la vedette arremetió contra los haters y se defendió al mencionar que es su cuerpo, aseguró que son sus decisiones y que le gusta tanto que lo volvería a hacer cada ocho meses; uno de los cambios más notorios son sus labios.

La vedette cubana se puso ácido hialurónico en los labios

Durante un video que dio a conocer Multimedios, la modelo confesó haberse puesto ácido hialurónico en los labios, pues hace unos meses sufrió una caída y se lastimó los labios por tenerlos delgados, por lo que acudió a ponerse ácido hialurónico y expresó: "Me encantó, me encantan los labios así, me encanta verme".

“Ahora con tantas cirugías que se hizo quedó fea”. Dijo un usuario.

Por otro lado, la famosa dijo que cuando uno se ve en el espejo, debe estar a gusto con lo que uno es, de igual forma reiteró que la belleza es interna y que una mujer bella, es la que es segura consigo misma.

¿Que se operó Lis Vega?

La vedette cubana se ha sometido a algunas cirugías plásticas

La vedette cubana en su momento reveló que se operó el busto y un arreglito en los glúteos, pero fue víctima de un tratamiento de belleza. Durante una entrevista para el programa "Venga la Alegría" confesó que estuvo a punto de perder uno de sus senos.

La bailarina Lis Vega confesó que tiene dos cicatrices por lo que pasó con uno de sus senos debido a los implantes, incluso comentó que sufrió una reacción a causa del ácido hialurónico, a pesar de ello, a la famosa le gusta cómo luce su físico a sus 44 años de edad.

