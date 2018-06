"Me dejó muy jodida" Dakota Johnson, revela impactante declaración del remake 'Suspiria'

Dakota Johnson, actriz que protagoniza el 'remake' de Suspiria, uno de los clásicos del cine 'giallo' que dirigió originalmente Dario Argento en 1977. Ahora, es Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) quien se coloca detrás de las cámaras en esta nueva versión.

Johnson es conocida por dar vida a Anastasia Steele en la trilogía cinematográfica Cincuenta sombras de Grey, y ahora al participar en esta película ha reconocido que el rodaje de Suspiria la dejó tan tocada que tuvo que acudir a terapia.

Dakota Johnson protagoniza el 'remake' del clásico del cine 'Giallo' dirigido por Darío Argento en 1977

"No miento, me dejó muy jodida y tuve que ir a terapia", ha explicado la intérprete en Elle. "Estábamos en un hotel abandonado en lo alto de una montaña. Tenía 30 postes de teléfono en la azotea, así que había una pulsación eléctrica por todo el edificio y todo el mundo se asustaba entre sí. Hacía mucho frío y era todo muy seco", añade.

Cabe mencionar que ver una película de terror no siempre es fácil, pero piensa lo complicado e inquietante que tiene que ser protagonizarla.

Suspiria supondrá la segunda vez que Johnson y Guadagnino trabajan juntos. La primera vez ocurrió en Cegados por el sol (2015) y, ahora, la actriz se pone en la piel del personaje que interpretó Jessica Harper en la película de terror original.

Suspiria.

La cinta sigue a Susie Bannion, una joven bailarina americana que se traslada a Friburgo para asistir a una de las escuelas de danza más prestigiosas del mundo. El mismo día de su ingreso, una alumna a la que han expulsado recientemente es asesinada. Tras sucederse una serie de crímenes, la protagonista decide investigar qué es lo que está ocurriendo realmente.

Suspiria cuenta en su reparto con Tilda Swinton (Doctor Strange (Doctor Extraño)), Chloë Grace Moretz (Malditos vecinos 2) y Mia Goth (La cura del bienestar). La cinta también cuenta con Harper en su reparto, actriz que interpretó a la protagonista de la película de 1977. Sobre estas líneas, no te pierdas el tráiler del 'remake'.

