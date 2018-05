“Me dan hueva":Eduardo Yáñez agrede nuevamente a la prensa

Si creían que el actor ya había cambiado después de que hace un año causara revuelo el tremendo golpe que le dio a un reportero, cuando éste lo cuestionó sobre su vida privada, pues se equivocan, porque parece que sigue igual.

Y es que resulta que el galán de telenovela fue captado por la prensa en el Aeropuerto y "amablemente" se detuvo a atenderlos; sin embargo, su respuesta no fue la más favorable, pues les dijo de manera sincera cuál es la opinión que tiene sobre ellos.

“Es que la neta me dan hueva. Siempre lo he dicho, nunca me he sabido comportar con la prensa, y más cuando me preguntan cosas personales. Me choca que esta carrera tan hermosa se convierta en esto, en una persecución”, aseguró Eduardo.