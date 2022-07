"Me da pena irme" dice Laura Bozzo; no quiere que la eliminen del reality show

Laura Bozzo, quien se ha convertido en una de las polémicas habitantes de La Casa de los Famosos, pero ahora que es una de las nominadas, la conductora peruana ha dado de qué hablar en estos días, dejó en claro que no quiere irse de la casa.

En La Verdad Noticias te hemos compartido los momentos más polémicos de la presentadora de 69 años de edad, pero ahora realizó unas confesiones ante las cámaras del reality show de Telemundo, donde expresó que ha aprendido muchas cosas.

Y es que, en las noticias de la farándula te dimos a conocer lo que ocurrió en la última gala de nominación que se llevó a cabo el pasado jueves 28 de julio, todos los habitantes excepto Ivonne Montero, fueron nominados, por lo que el público decidirá quién se queda y quién se va.

Laura Bozzo desea quedarse en La Casa de los Famosos

A pesar de que en varias ocasiones había comentado que ya estaba harta de estar encerrada, ahora la peruana no quiere irse: "Sí, a me da pena irme, para que voy a decir que no, si si...Solo ustedes pueden decidir...No hay nada como hacer tus cosas sola, sin necesitar de nadie".

"Aquí he aprendido un montón de cosas". Dijo Bozzo.

Por su parte, los usuarios no dudaron en reaccionan y comentaron lo siguiente: "Si yo la quiero dentro de la casa", "No, que salga ya", "No, no la apoyaría", "Laura pa' su casa", "Fuera Laura", "Es muy grosera igual que Daniella deberían irse una de las dos". Fueron las reacciones.

¿Que pase Laura salió del aire?

Laura se quedó sin programa en Imagen Televisión

Los usuarios se han preguntado qué pasó con el programa que tenía Laura Bozzo en Imagen Televisión, pues dieron a conocer el pasado mes de junio que se quedó sin programa, su lugar fue ocupado por "Asuntos de familia", un proyecto que es conducido por Gaby Crassus.

