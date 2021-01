“Me corriste muy feo”: Pepillo Origel revela cómo fue su salida de Ventaneando

Con motivo de celebrar los 25 años de Ventaneando, Pati Chapoy invitó a cada uno de los conductores que han participado en toda la historia de este programa, incluyendo a Pepillo Origel, quien posteriormente trabajó para Televisa.

Por esta razón, en la transmisión de este viernes pudimos observar la presencia de Pepillo Origel, quien aparentemente no se quedó con las ganas de reclamarle a su ex jefa por haberlo corrido del famoso programa de Tv Azteca.

Sin embargo, la salida de este querido conductor fue muy diferente a lo que muchos pensaban, y Pati Chapoy no dudó en aclarar cómo sucedió este momento tan crucial en Ventaneando.

“¿Te acuerdas cuando tuviste los tamaños para decirme: ya me voy a Televisa, porque me pagan más y allí me chiquean?”

Fue el comentario de Chapoy que causó grandes nervios en Pepillo Origel, quien en primera instancia se limitó a decir que ella lo corrió ‘muy feo’. Pero la titular de Ventaneando no se quedó con las manos cruzadas y le pidió que contara cómo sucedieron las cosas en realidad.

Pepillo Origel cuenta cómo fue su salida de Ventaneando

Fue entonces cuando el ex conductor de Tv Azteca contó que en ese entonces le ofrecieron una oportunidad que no podía rechazar, no sólo por el dinero sino por la promesa de tener su propio programa dentro de Televisa.

Pepillo Origel cuenta cómo fue su salida de Ventaneando

Por último, Pepillo Origel aseguró no sentirse arrepentido de su decisión, pues aunque implicaba un gran riesgo en su carrera artística, esto le permitió crecer profesionalmente y tener varios éxitos en programas como “La Botana” y “La Oreja” en Televisa.

Te puede interesar Ventaneando ¿En las ruinas? informan sobre su bajo rating

Recordemos que hace algunos meses, Pepillo Origel estuvo entre los titulares más polémicos de La Verdad Noticias, luego de enfrentar una dura batalla legal en contra de Flor Rubio, quien lo demandó por daño moral.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.