“Me convierto en Itachi”, ¿a qué se refiere Bad Bunny en su nueva canción?

Los usuarios quedaron sorprendidos al escuchar a Bad Bunny decir: "Me convierto en Itachi" en su nueva canción titulada "Yonaguni" lo que causó todo un revuelo, ya que Itachi, es un personaje ninja del anime Naruto, lo que cautivó a la comunidad otaku.

El video musical de la canción del cantante puertorriqueño de 27 años de edad se lanzó el pasado 4 de junio y se ha colocado como una de las tendencias en la plataforma de YouTube. El videoclip ha sumado más de 58 millones de vistas.

Debido al furor que causó el video del cantante los mejores memes de Bad Bunny Itachi no se hicieron esperar, pues al final del video que fue dirigido por Stillz, el cantante se convierte en un personaje de anime donde aparece en un bosque de cerezas.

Además, en las escenas del videoclip donde mencionó "Me convierto en Itachi" se puede apreciar al famoso comer sushi, entrenar artes marciales, hacer yoga, incluso se tatuó el famoso juego Pokémon Go, de igual forma se aprecia que busca distraerse en las fiestas.

Me convierto en Itachi, letra de “Yonaguni”

“Me convierto en Itachi”, letra de la canción de Bad Bunny causó furor

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de la nueva canción que escribió el cantante puertorriqueño, la letra del tema habla sobre una ruptura amorosa, donde el famoso expresa la tristeza por estar lejos de la persona amada a quien extraña demasiado.

Pero sin duda alguna lo que causó furor fue cuando el famoso mencionó "Me convierto en Itachi", lo que ha sido muy comentado por diversos usuarios, incluso algunos internautas han compartido sus opiniones con respecto a la letra del tema.

Yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-eh-yeah

Una noche más y copas de más

Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara

Tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, ey

No me busque' en Instagram

Mami, búscame en casa

Pa' que vea' lo que pasa, ey

Si tú me prueba', te casa', ey

Ese cabrón ni te abraza

Y yo loco por tocarte

Pero ni me atrevo a textearte

Tú con cualquier outfit la parte'

Mami, tú ere' aparte

Shorty, tiene' un culo bien grande, eh

De-demasiao' grande

Y yo lo tengo estudiao', ya mismo me gradúo

Y en la cara me lo tatúo

Vi que viste mi story y subiste una pa' mí

Yo que me iba a dormir, ey

En la disco habían mil

Y yo bailando contigo en mi mente

Aunque sé que no debo

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara

Tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego

Si me da' tu dirección, yo te mando mil carta'

Si me da' tu cuenta de banco, un millón de peso'

To'a la noche arrodillao' a Dio' le rezo

Pa' que ante' que se acabe el año tú me de' un beso

Y empezar el 2023 bien cabrón

Contigo y un blunt

Tú te ve' asesina con ese mahón

Me matas sin un pistolón

Y yo te compro un Banshee

Gucci, Givenchy

Un poodle, un frenchie

El pasto, lo' munchie'

Te canto un mariachi

Me convierto en Itachi, eh

Yeah-yeah-yeah-yeah

Bad Bunny, baby, bebé

Bad Bunny, baby, bebé

今日はセックスしたい

でもあなたとだけ

どこにいますか?

どこにいますか?

今日はセックスしたい

でもあなたとだけ

どこにいますか?

どこにいますか? Eh

Significado de Yonaguni

Isla ubicada al sur de Japón

El significado de Yonaguni en japonés hace referencia a una isla al sur de Japón, conocida también por sus ruinas submarinas. De acuerdo al medio CNN, la página Genius.com en donde se analiza el significado detrás de las canciones, el cantante usa la isla como una metáfora, donde expresa lo mucho que desea a una mujer.

Además de que los fans se percataron cuando dijo: "Me convierto en Itachi", también se dieron cuenta que el cantante Bad Bunny expresó que está dispuesto a ir a uno de los lugares más remotos de la tierra para poder estar con ella.

