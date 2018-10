"Me casé muy joven y en ningún momento busqué poder, pero sí protección"; Nicole Kidman

Nicole Kidman, una de las actrices mas hermosas de Hollywood, no ha dudado en reflexionar abiertamente sobre una de las principales ventajas de su fallido matrimonio con el también actor Tom Cruise, con el que estuvo casada desde 11 años y al que se ha referido directamente en muy contadas ocasiones desde su divorcio, tanto en lo relativo a su ámbito profesional como al personal.

Protección y seguridad es lo obtuvo Nicole Kidman al casarse con Tom Cruise

El tema de su pasado matrimonio, asi como la parte personal de la que de este se desprende, ha sido un tema del cual la actriz, ha preferido mantener en total y absoluto sigilo, pues no obstante que su matrimonio con Tom duro mas de una década, ha sido Nicole la que había preferido abstenerse de todo comentario al respecto. Sin embargo, en su ultima entrevista que mantuvo con la icónica revista "New York Magazine", la actriz a decidido dejar parcialmente fuera su "reticencia" - como ella le llama - a pronunciarse públicamente sobre el periodo que vivió y compartió a lado del talentoso actor con quien tiene dos hijos adoptivos, Isabella y Connor.

Nicole reconoció, que al haberse casado con Tom Cruise, contó con todo su apoyo, el cual fue de gran utilidad para evitarse problemas tales como el acoso sexual que, desgraciadamente, ha sido tradicionalmente una práctica habitual en la industria.

"El hecho de haberme casado con Tom Cruise con solo 22 años ha sido algo de lo que normalmente he sido reticente a hablar, para empezar porque ahora estoy casada otra vez, con el que sin duda es el amor de mi vida [el cantante Keith Urban], y también porque me parece bastante irrespetuoso. Dicho esto, me casé muy joven y en ningún momento busqué poder, pero sí protección", dió inicio a su relato.

"Me casé por amor, pero la verdad es que estar casada con un hombre tan poderoso también me ayudó a evitar ser objeto de acoso sexual. Pude trabajar sin limitaciones ni riesgos de este tipo, porque era como si viviera dentro de una burbuja. Y cuando salí de esa burbuja, con 32 o 33 años, tuve claro que debía empezar a madurar", explicó tajante.

Aunque la actriz, en ningún momento especificó cuando, donde ni quienes habían sido, si dejó claro que en algún momento de su trayectoria, la estrella también vivió experiencias que muy bien podrían unirse con todos los demás relatos que dieron vida al movimiento "Me Too".

"¿Querría exponerles (a sus supuestos agresores) públicamente en un artículo? No, prefiero no hacerlo. ¿Son gente que pertenecía a mi entorno de trabajo? Por supuesto. He vivido de todo, pero no solo estoy hablando solo de acoso sexual, sino de un amplio abanico de sentimientos ligados a la pérdida, a la muerte, a las adversidades de la vida. Tengo un historial muy dilatado de experiencias, pero prefiero compartirlas con gente de mi confianza", expresó Nicole.

La gran estrella ha sido muy clara con su mensajes. Esperemos que todo esta alarmante situación que se vive en la industria de Hollywood, se regule para poder garantizar la seguridad de todas las mujeres.