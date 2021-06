"Me cansé de rogarle" una de las canciones más románticas de Pedro Infante

No cabe duda que el legado musical de Pedro Infante sigue más vivo que nunca, pues hasta la fecha y 50 años después de su muerte, el pueblo aún canta sus éxitos, tales como "Me cansé de rogarle", tema que el ídolo de México inmortalizara en la cinta de 1966.

La historia detrás de esta canción es más que una dedicatoria a un viejo amor, pues solo el autor de la misma sabe el sentimiento que representó al momento de escribirla.

Como previamente te hemos platicado en La Verdad Noticias de otros grandes temas del cantante mexicano Pedro Infante, hoy le toca el turno a esta joya de la composición y lírica mexicana.

¿Para quién fue dedicada la canción?

Por muchos años se asumió que María Félix era la musa de esta canción.

Mucho se ha rumoreado sobre la dedicación de este himno al desamor, pues según se dice que el autor original del tema, José Alfredo Jiménez, la había dedicado a la actriz María Félix cuando ella lo rechazó.

Sin embargo, esta teoría se vino abajo cuando se confirmó que la canción la había escrito a una ex novia, de la cual tuvo que despedirse.

Sea cual sea el significado de esta canción interpretada por Pedro Infante, seguramente más de uno le hemos dado un significado distinto.

Película que lleva el mismo nombre

Corría el año de 1966 y el máximo ídolo de México protagonizaba la cinta "Me cansé de rogarle", compartiendo reparto con Lucha Villa, Manuel López Ochoa, José Alfredo Jiménez, Marco Antonio Muñiz, Julissa, Susana Cabrera, Eleazar García, Oscar Ortiz de Pinedo, entre otros.

La cinta forma parte de la época de oro del cine mexicano, considerada por muchos como una película de culto y en la que se puede apreciar una extraordinaria interpretación de Pedro Infante.

Letra de "Me cansé de rogarle"

"Pero aquellos mariachis y aquel tequila, me hicieron llorar"

Seguramente la has cantado o más bien tratado de cantarla en un karaoke, por lo que te compartimos la letra completa de la canción que habla del desamor y pasión hacia una relación que no pudo ser.

Me cansé de rogarle

Me cansé de decirle

Que yo, sin ella, de pena muero

Ya no quiso escucharme

Si sus labios se abrieron

Fue pa' decirme: Ya no te quiero

Yo sentí que mi vida

Se perdía en un abismo

Profundo y negro, como mi suerte

Quise hallar el olvido

Al estilo Jalisco

Pero aquellos mariachis y aquel tequila

Me hicieron llorar

Me cansé de rogarle

Con el llanto en los ojos

Alcé mi copa y brindé por ella

No podía despreciarme

Era el último brindis

De un bohemio con una reina

Los mariachis callaron

De mi mano, sin fuerza

Cayó mi copa, sin darme cuenta

Ella quiso quedarse

Cuando vio mi tristeza

Pero ya estaba escrito que aquella noche

Perdiera su amor

Otros artistas que la han cantado

Además del gran Pedro Infante, otros cantantes han interpretado esta canción, resaltando a Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, El Mariachi Vargas de Tecatiltán y recientemente Julión Álvarez.

El tema ha sido reproducido desde su creación y hasta la actualidad, pues se convierte en el momento favorito de miles de mexicanos al cantarla durante las fiestas familiares.

"Me cansé de rogarle" es sin duda una de esas canciones que te hacen estremecer, llorar y cantar con dolor hacia ese amor que nunca pudo ser y tuviste que decirle adiós.

