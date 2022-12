"Me botaron, me tiraron a la basura" dice Anel Noreña sobre su hija

La actriz Anel Noreña, exesposa de José José, concedió una entrevista al programa de televisión “Ventaneando” donde le cuestionaron sobre el pleito familiar que ha ocurrido con su hija, Marysol Sosa, a quien no ha visto desde hace varios meses.

Y es que, los conflictos entre ellas parece nunca acabar, pues luego de aquellos rumores de distanciamiento entre ellos, la actriz dijo que su hija habría tomado la decisión de alejarse de ella, por lo que los conductores le recomendaron hacer las paces con su hija.

Cabe mencionar que en su momento, Marysol Sosa desmintió las declaraciones de su mamá, luego de que comentaron que Marysol tenía pensado lucrar con el nombre de su papá para lanzar una bebida alcohólica, por lo que Anel dijo en su momento si eso sucede, su hija le tendría que pagar un dinero.

¿Anel Noreña está afectada por la separación con su hija?

En aquella entrevista expresó: "Bueno, porque no es que se reconcilien con Marysol, porque ya Marysol dijo que tiene su familia, ok que bueno bendito Dios... Cada mes le mando un bonito recado... Pero no me ha contestado". Dijo Noreña.

De igual forma mencionó: "Yo ya tengo 72 años que tal que mañana no amanezco y va a ser una gran pena que no nos hayamos dado un abrazo". Por otro lado, comentó que extraña a sus nietos, pero ni por teléfono los puede escuchar.

"Me botaron, me tiraron a la basura". Dijo la actriz.

¿Dónde nació Anel Noreña?

Anel tuvo la oportunidad de participar en telenovelas y películas

La actriz Anel Noreña nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1994. La famosa comenzó su carrera como modelo, participó en algunos proyectos para dar a conocer su faceta como actriz en la pantalla chica y en varias películas.

