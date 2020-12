“Me arrastró de los pelos”: Niurka confiesa haber sido víctima de VIOLENCIA

Niurka se encuentra protagonizando un nuevo escándalo mediático tras revelar que una de sus exparejas la maltrató físicamente; un trauma que la ha obligado a mantener una dura postura ante situaciones de violencia.

A través de La Verdad Noticias nos hemos enterado de las últimas opiniones de la vedette cubana respecto al polémico caso de Eleazar Gómez, quien fue arrestado por violentar físicamente a su pareja Stefany Valenzuela.

Asimismo fuimos testigos de que Niurka arremetió fríamente contra su compatriota Livia Brito por agredir físicamente a un paparazzi, quien intentaba tomarle un par de fotografías durante su estancia en una paradisiaca playa.

Por otro lado, la vedette cubana también ha causado una gran controversia con sus opiniones respecto a la relación de Ninel Conde y Giovanni Medina, quienes precisamente han iniciado un pleito legal por una supuesta violencia doméstica.

Y aunque en un principio Niurka fue criticada por opinar sobre temas ajenos a ella, ahora todo se ha esclarecido, pues la famosa vedette confesó que ella también fue víctima de violencia por parte de una de sus ex parejas.

“El papá de Kiko si me puso la pistola, me ahorcó y me arrastró de los pelos, me hizo bastantes cositas bien gachas”