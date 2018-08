"Me amenazó con matar a mis hijos": Alfredo Adame habló de su ex

A través de una entrevista para una revista de espectáculos, el también actor Alfredo Adame arremetió contra su exesposa Mary Paz Banquells.

Recordamos que hace unos días Mary Paz Banquells, arremetió contra Alfredo Adame tachándolo de mitómano, enfermo mental y golpeador. Ante tales acusaciones, platicamos con el actor, y además de aclarar lo dicho por su ex esposa y contarnos su versión, en exclusiva nos reveló la razón por la cual se mantuvo atado a esta relación por 25 años

Aquí te dejamos la entrevista de Alfredo Adame:

Alfredo, de nuevo en la polémica...

“A Mary Paz Banquells no le ha caído el veinte de que estamos divorciados desde hace más de un año y medio, y como le está yendo mal en el juzgado, sale a dar este tipo de declaraciones para atacarme”.



-¿Sigues cumpliendo con tus hijos?

“Claro, pago las universidades, comida, ropa, entretenimientos y los celulares de Alejandro y Sebastián, y durante el trámite de divorcio cumplí con lo que el juez dijo: darle a mi ex esposa el 30 por ciento de mi sueldo”.

-¿Aún le das pensión?

“No, mi contrato de exclusividad con Televisa no hay de dónde me descuenten para la pensión de Mary Paz, entonces no le ha tocado desde hace 13 meses”.

Alfredo Adame y MaryPaz Banquells

-¿Y entonces?

“He cumplido con todo lo que necesitan mis hijos; Sebastián viene todos los lunes a mi casa y a él le doy el dinero”.

-¿Por qué no le das el dinero a ella?

“Porque sé que no se lo daría a mis hijos, si no a su hermana y a sus sobrinas; no voy a seguir manteniendo a esas haraganas”.

-¿Por qué dices que no se hizo cargo de ustedes?

“Durante los 25 años que estuvimos juntos, las empleadas domésticas, nanas y choferes se hicieron cargo de la casa y de estar al pendiente de los niños, pues yo tenía que trabajar y ella se iba al salón de belleza, a desayunar o comer con sus amigas; jamás hizo nada por mí y aun así estuve aguantándola tanto tiempo”.

Alfredo Adame

-Ella dio a entender que tú provocaste el accidente donde viajaba ella con tus hijos...

“Lamentablemente aseguró que yo corté los muelles de la camioneta y que fue un intento de homicidio, pero la verdadera razón del accidente fue que la camioneta iba demasiado cargada con la mercancía que vendía mi hijo; el chofer y yo nos encargamos de llevarla a reparar antes de ese viaje”.

-¿Qué pensaste cuando te echó la culpa?

“No me extraña, durante 25 años escuché toda clase de disparates”.

-Ha asegurado que la maltrataste, ¿es cierto?

“No, para nada, yo nunca la golpeé, ni le mentí ni le falté al respeto; sólo le grité una vez y fue por algo justificado, pero ella dice que tiene unas grabaciones que demuestran todo lo contrario”.

-¿De qué grabaciones habla?

“No tengo ni idea, pero si es que existen, que me las pase; además, me tienen sin cuidado, la gente podrá opinar sobre ellas, pero yo sé quién soy: un hombre honesto, trabajador y correcto, y que se mantuvo en ese matrimonio por el bien de nuestros hijos”.

