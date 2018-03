“Me alegro no tener que aguantar ese maltrato nunca más”: Hijo de Yañez

Eduardo Yáñez García reapareció en redes sociales luego del encontronazo que sostuvo su famoso padre con un reportero del programa “El Gordo y La Flaca”, luego que este le preguntara por la lejana relación que existe entre padre e hijo. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Yáñez Jr. regresó a Twitter sin hablar del tema, pero al notar que algunos de los internautas le mostraban su apoyo al recordar que hace algunos meses declaró que su padre es un hombre violento, el joven no tuvo reparo agradecer las muestras de solidaridad hacia su persona. “Gracias por tu apoyo, yo dije desde un principio que la verdad saldría sola, me alegro no tener que aguantar ese maltrato nunca más”, dijo Yáñez García al comentario de una amiga que afirma ella no necesitó ver el reciente video para creer en su palabra. https://twitter.com/EduardoYanezJr/status/918483832503877632 Posteriormente, Eduardo Yáñez Jr. fue cuestionado directamente por el usuario @iZopi: “Qué opinas de lo que le hizo el patán pocos huevos de tu papá a @fuepaco?”, a lo que el hijo del actor respondió: “Pues muy mal el video habla por sí mismo pobre reportero no se merecía eso”. https://twitter.com/EduardoYanezJr/status/918488027248279553 Finalmente, Yáñez García, explicó que ya ha cerrado la página que abrió para recaudar fondos luego de ser operado de emergencia a causa de unos fuertes dolores estomacales y de haber sufrido días antes un accidente automovilístico, situación que lo tenía sin recursos para recuperarse al no contar con el apoyo de su padre. “Yo cerré la página, la verdad me dio pena hay muchas personas que están en peores condiciones médicas que necesitan ayuda antes que yo”, dijo el joven al respecto. https://twitter.com/EduardoYanezJr/status/918493692515586048

Te puede interesar