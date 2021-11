Me Caigo de Risa ¿Qué famosos integrarán la nueva temporada?

Televisa confirmó que el reality show Me Caigo de Risa regresará a la pantalla chica y los seguidores de Televisa se llevaron una gran sorpresa y ahora te presentamos todo lo que se sabe hasta el momento.

El programa de televisión con siete temporadas ha sido protagonizado por varios famosos y se ha consagrado como uno de los favoritos; sin embargo, después de que finalizara la más reciente edición comenzaron a surgir especulaciones sobre si volvería a ser transmitida.

El estreno de la octava temporada del famoso reality show Me Caigo de Risa, promete consolidarse como una de las más exitosas en los últimos años y para ello ya se rumoran quienes podría ser los famosas que la integren.

Famosos en Me Caigo de Risa

Hay que destacar que la televisora no ha confirmado a los famosos que formarán parte de la octava temporada de Me Caigo de Risa, pero los usuarios en redes sociales se dieron a la tarea de revisar los perfiles en Instagram de La Familia Disfuncional para saber si estarán o no en la nueva edición.

Tal parece que los fans se llevaron una gran sorpresa después de que Luis Rodríguez, popularmente conocido como "El Guana", compartiera una historia en su red social presuntamente desde los foros de grabación del exitoso reality show.

En la imagen podemos observar al actor de teatro junto a Ricardo Margaleff, Michelle Rodríguez, Mariazel, Mariana Echeverría, Armando Hernández, Fastlicht y Faisy, quienes formarían parte de la nueva temporada de Me Caigo de Risa.

¿Cuándo se estrena el reality show?

Se ha destacado que la octava temporada de Me Caigo de Risa se estrenará el próximo 2022 pues los seguidores han especulado que podría ser en los primeros tres meses, pero la televisora no ha confirmado nada hasta el momento.

Cabe destacar que el programa Me Caigo de Risa, ha tenido como invitados a estrellas de la talla de Albertano, Andrea Legarreta, Raúl "Negro" Araiza, Paul Stanley, Jorge "El Burro" Van Rankin, entre otros.

