Mckenzie Davis: Pensar que fans quieren otra cinta de Terminator es una locura

Mackenzie Davis no cree que se realice otra película de Terminator después del decepcionante desempeño en taquilla de Terminator: Dark Fate, según reveló la actriz mientras promocionaba su nueva película, "Irresistible", cuando le preguntaron sobre las perspectivas de regresar a la franquicia de gran éxito y dijo:

"Realmente me encantó la película y estoy muy orgullosa de lo que hicimos, pero no hubo una demanda [en la taquilla] y pensar que habría una demanda para una séptima película es una locura [...] Deberías prestar atención a lo que el público quiere, y ellos quieren cosas nuevas y yo quiero cosas nuevas. Hay muchas personas interesantes que no encajan en el molde de aquellos que hacen estas grandes franquicias que no han tenido la oportunidad de hacer películas. Deberíamos estar invirtiendo en ellos ahora mismo".

Mackenzie Davis, Linda Hamilton, Natalia Reyes protagoniza "Dark Fate"

Mackenzie Davis tiene razón al prestar atención a lo que quiere el público. Terminator: Dark Fate ganó $62 millones en la taquilla nacional y tampoco le fue mucho mejor a nivel internacional, ganando menos de $200 millones.

Teniendo en cuenta el alto precio para hacerlo, $185 millones de presupuesto, las posibilidades de que veamos otra película de Terminator en el corto plazo son escasas. El hecho de que Paramount haya perdido más de $120 millones en el proyecto tampoco ayuda.

¿Podría haber una secuela a Terminator: Dark Fate?

Dark Fate fue sin duda la mejor película de la franquicia desde Teminator 2, pero eso no dice mucho, y al final, la sexta entrega fue un poco decepcionante. Con el director de Deadpool, Tim Miller involucrado, la idea era que haría una película más oscura de Terminator, que se sintiera más como las dos originales. Y en algunos aspectos, eso era cierto.

Fue una secuela directa de las películas de James Cameron, pero su excesiva dependencia de CGI fue sorprendente teniendo en cuenta que rechazó Deadpool 2 porque la película iba a ser más grande en escala.

El regreso de Linda Hamilton fue un momento brillante y la conclusión del personaje de Arnold Schwarzenegger fue sorprendentemente conmovedora, pero esa escena de apertura está polarizando a los fanáticos y muchos simplemente no pudieron pasarla. Ciertamente, fue un movimiento atrevido de Miller y Hamilton sabía que dividiría al público.

Pero Terminator sigue siendo una franquicia bien conocida y, en algún momento, alguien hará otra gran entrega. Sin embargo, lo que debe suceder, y lo que muchos pensaron que Miller iba a hacer, es despojar al mundo y volver a las raíces de la primera película.

Te puede interesar: Terminator: Destino Oculto un FRACASO en Estados Unidos ¿Por qué?

Terminator: Dark Fate es defectuosa, pero en algunos aspectos, fue una excelente manera de terminar esta encarnación de la franquicia. Ahora es tiempo de sangre nueva y personajes nuevos.