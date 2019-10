Mayte Carranco SUDADITA de todo desbanca a Yanet García ¡Cachondo! (FOTO)

La conductora Mayte Carranco ha hecho arder las redes sociales con una imagen bastante húmeda para los ojos de sus seguidores más fieles, pues aparece en una pose bastante atrevida en Instagram.

En su cuenta oficial de Instagram la sensual Mayte Carranco ha publicado una imagen que a más de uno ha cautivado, ya que ha mostrado una selfie en la que aparece totalmente sudadita justo después de hacer una de sus intensas rutinas de spinning.

Mayte Describe en la imagen simplemente lo siguiente: “Yo en Chapeadaaaaaa��☺️☺️☺️☺️☺️☺️así termino literal mi clase de Spinning �� si vas a tirar la toalla , que sea en el tapete de los ABS ������������ Mis suplementos son de @limitxnutrition Vamos por todoooooo ��#strong #fit #spinning #workout #enjoy #happiness #blessed #woman #fitnessgirl #fitness”.

Tal parece que la imagen ha llamado tanto la atención de los seguidores que hasta el momento lleva más de cinco mil reacciones acompañadas un ala ola enorme de comentarios donde halagan su esfuerzo por mantenerse cada vez más radiante.

Entre los mejores comentarios que resaltan en la publicación se encuentran los siguientes: “Chapeadita super linda”, “Hola Mayte eres mi amor platónico un día me gustaría conocerte, tienes todo: belleza, carisma, actitud.”, “eres muy hermosa linda guapa bella me gustaría conocerte en persona y tomarme unas lindas fotos contigo”, “Eres muy bonita me gustan tus chapas”, “Qué bonita estas princesa hermosa niña bonita”, entre muchos otros.

Hay que destacar que el cuerpo y la actitud de Mayte Carranco cada vez superan más a la atractiva Chica del Clima de Televisa, quien es uno de los cuerpos más envidiados de México y Latinoamérica.

Sin lugar a dudas Mayte Carranco se está convirtiendo en la nueva sensación de las redes sociales, por lo que muchos aseguran que podría desbancar en cualquier momento a la sensual Yanet García, que también es la encargada de dar el clima en Noticieros Televisa.