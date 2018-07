Mayrín Villanueva rompe en llanto y confiesa su crisis matrimonial

Mayrín Villanueva ha vivido momentos muy fuertes con su actual esposo Eduardo Santamarina, es por ello que rompió en llanto y contó gran parte la crisis matrimonial por la que pasó, de tal manera que el actor hizo lo mismo.

En el año 2009 unieron sus vidas formalizando su relación; tiempo después comenzaron los problemas como todo tipo de relación, sin embargo Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina decidieron tomar terapia entre pareja para rescatar la relación que ambos tenían.

“Soy muy primitivo, y eso lo he descubierto en el proceso, al igual que he aprendido a sensibilizarme con mis emociones porque antes no podía llorar, mi educación me decía que los hombres teníamos que ser fuertes y, aunque al principio me aterraba, luego entendí que era un bálsamo, una caricia para mí”.