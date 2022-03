Mayra Rojas se disculpa con Sasha Sokol por no creer su denuncia

Mayra Rojas se disculpa ante sus declaraciones sobre Sasha Sokol

Ante las declaraciones de Mayra Rojas, cuestionando la denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano, la actriz generó molestías entre los cibernautas, por lo que ahora pide disculpas por “minimizar” su testimonio.

El pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol denunció por redes sociales, que Luis de Llano abusó de ella, cuando tenía 14 años y 39 años.

Ante tales declaraciones en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Mayra Rojas defendió a Luis de Llano y cuestionó a la familia de Sasha Sokol, ahora antes las críticas que enfrentó la actriz, ha dado un comunicado por redes sociales.

Sasha Sokol y Luis de Llano

Sasha Sokol denunció a Luis de Llano de abuso

Ante la denuncia de la cantante Sasha Sokol diversas celebridades han mostrado su apoyo y aunque un gran porcentaje de famosos la defendieron, otros cuestionaron a la ex timbiriche e incluso a su familia.

Mayra Rojas, incluso culpó a la mamá de Sasha Sokol por no cuidarla lo suficiente como para “permitirle” iniciar una relación con un hombre mayor de edad.

Estos comentarios causaron gran polémica entre los cibernautas y calificaron las palabras como “insensibles” y poco “empáticas”.

¿Qué dijo Mayra Rojas de Sasha Sokol?

Mayra Rojas pide disculpas a Sasha Sokol

Luego de los señalamientos que enfrentó en redes sociales, la actriz Mayra Rojas se disculpó con Sasha por medio de un comunicado, en donde pidió perdón por minimizar el testimonio cuando aseguró que fue víctima de abuso.

“Jamás estaré a favor de quien somete, lástima, ofende y abusa a una mujer, y mucho menos a un niño o niña. Siempre estaré a favor del castigo que la ley imponga ante el daño irreparable que estos hechos puedan causar. Me enorgullece la valentía de quienes las y los que levantan la voz, y piden justicia”, inició el mensaje.

Sin embargo, Mayra Rojas destacó la importancia que tienen los padres ante estas “situaciones” y explicó que los tutores son los encargados de proteger la integridad de los hijos.

De igual forma, Mayra Rojas afirmó que con el comunicado donde habla de la situación que denuncia Sasha Sokol, afirma que no quiere decir que está de lado de Luis de Llano y que no se trata de “señalar culpables o inocentes” y con ello bloqueó los comentarios para no generar más polémicas.

