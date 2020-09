Mayim Bialik de The Big Bang Theory comparte poderoso mensaje sobre el suicidio

Mayim Bialik de The Bing Bang Theory compartió un mensaje con motivo del Mes de la Prevención del Suicidio a través de un video en el que alentó a la gente a romper los estigmas sobre los problemas de salud mental.

Bialik, quien interpretó a Amy Farrah Fowler en la serie sitcom de CBS, subió un video de dos minutos a su canal de YouTube en el que reveló que había sido “tocada por el suicidio de manera muy, muy directa y cercana”.

"No hay nada más importante que hablar de ello, eliminar el estigma que lo rodea", dijo Mayim a la cámara. "Es muy difícil saber qué decir. Necesitamos eliminar el estigma que rodea a esto. Necesitamos un mejor acceso a la ayuda para que las personas puedan obtener ayuda. Eso es todo. No sé qué más decir ".

obtuvo un doctorado también en neurociencia, con una tesis sobre el hipotálamo y el trastorno obsesivo compulsivo

Mayim pidió a sus fans ciudarse durante la cuarentena

Mayim también habló sobre la importancia que tiene cuidarse y cuidar a las personas cercanas que puedan estar pasando por una situación que pueda conducir al suicidio, “especialmente durante esta cuarentena. Aquellos que luchamos, luchamos aún más.”

Añadió que seguirá hablando sobre el suicidio para honrar a los familiares y seres queridos que ha perdido en su vida.

En la descripción del video, Mayim escribió: "El suicidio nunca es algo fácil de hablar, pero eso no significa que no debamos hablar de eso. He perdido personas muy cercanas a mí a quienes amaba profundamente hasta el suicidio.

“Conozco la angustia y el dolor insondable sin resolver que trae. Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, llame a la Línea Directa Nacional de Suicidio.

“El mundo es un lugar mejor contigo en él. No lo dudes”, concluyó la actriz de 44 años.

Además de ser una estupenda actriz de comedia, Mayim Bialik es neurocientífica por la Universidad de California y también es escritora. En 2018 publicó un video en el que habla sobre cómo el uso del teléfono celular afecta al cerebro y la convivencia social.