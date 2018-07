Mayim Bialik confiesa haberlo pasado mal con la boda de Sheldon y Amy

En el final de la temporada 11 llegaba unos de los momentos más esperados por los fans de The Big Bang Theory: Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) y Sheldon Cooper (Jim Parsons) se casaban. La ceremonia fue oficiada por Mark Hamill y los padres de Amy acudieron como invitados. Sin embargo, el momento no fue tan especial para la ex de Blossom.

La actriz que ha interpretado a Amy durante los ocho últimos años se ha sincerado en una publicación del blog Groknation sobre cómo se sintió al rodar el episodio. Según explica, para ella fue un trabajo complicado, puesto que le hizo recordar muchos momentos de su boda y su posterior divorcio.

Como mujer divorciada, es duro revisitar ese momento y esas decisiones. Todavía es doloroso recordar el vestido con el que hiciste tus votos

Según Mayim Bialik, el vestido "es la representación de la vida feliz que piensas que tendrás cuando te cases" y, por desgracia, no se sentía a gusto con cómo le quedaba el vestido que su personaje había elegido. Por ello, intentó perder peso antes del rodar el capítulo y, aunque en un principio consiguió su objetivo, volvió a recuperar el peso perdido tras ponerse enferma y necesitar antibióticos para recuperarse.

Ese detalle hizo que Bialik se sintiese, según describe ella misma, "avergonzada" en las pruebas de vestido, pensando que las profesionales creerían que no había tenido fuerza de voluntad para adelgazar aun habiéndolo intentado

Aunque todo el mundo me decía que estaba muy guapa, yo no me sentía guapa del todo

Por último, Bialik ha aprovechado para pedir a los fans que den tiempo a Amy y Sheldon para disfrutar de la luna de miel, ya que son muchos los que preguntan que cuando tendrán hijos: "Dios, es como en la vida real".