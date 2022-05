Mayeli Alonso sería embargada por ordenes de un juez de Estados Unidos

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, perdió la demanda por incumplimiento de contrato que interpuso su exsocia, Daisy Cabral, esto después de 3 años de enfrentarse en los tribunales de Los Ángeles, California en Estados Unidos.

Es por eso que se ha dicho que se estableció entonces que Mayeli tendría que pagar 220 mil dólares (más de 25 millones de pesos aproximadamente) por daños y perjuicios, sin embargo, el programa ‘Chisme No Like’ reveló que Alonso no ha pagado tal cantidad.

Ante este polémico hecho Daisy confesó en el programa que buscaría embargar a Mayeli pues se enteró que estaba en el reality La Casa de los Famosos, donde por cierto fue la primera eliminada.

Mayeli Alonso ¿Será embargada?

Resulta que el mismo programa de espectáculos, dio a conocer un documento que dejaría ver que Mayeli Alonso podría ser embargada en cualquier momento.

En el documento se puede ver qué tal y como quería Daisy, Mayeli podría ser embargada con los bienes que ya posee, así como los que pueda adquirir próximamente. Se le fijaron intereses por cada día que no pague el adeudo.

Por si fuera poco, “Chisme No Like”, también menciona que se incrementará a la cuota un interés de 60 dólares por cada día que pase sin pagar el adeudo a su exsocia.

Hay que mencionar que, hasta el momento, Mayeli no se ha pronunciado al respecto hasta el momento y se ha limitado a comentar su polémica salida del reality.

¿Quién es Mayeli alonso?

Supuestos documentos del embargo

Esta mujer se hizo famosa por su matrimonio con el cantante Lupillo Rivera durante 13 años. Esa fama la llevó a participar en el reality Rica, famosa, Latina, que se caracterizaba por los pleitos de sus protagonistas.

Según ella, ha pasado situaciones muy fuertes, como la pérdida de un bebé tras una golpiza. En La casa de los famosos reveló: “En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeo y perdí a un bebé [...] He pasado cosas bien cabronas".

Cabe destacar que Mayeli Alonso es originaria de Chihuahua, México. Tuvo dos hijos con Lupillo Rivera y se divorciaron en 2019. Ganó gama como gerente general de Town of Lashes, una tienda en línea de pestañas postizas. También tiene una tienda en línea llamada Evolution Fits, donde vende suplementos alimenticios y pastillas para bajar de peso, con su nombre y foto en el frasco.

