Mayeli Alonso reveló que ya tiene un nuevo amor

Ex esposa de Lupillo Rivera reveló que ya tiene un nuevo amor

Luego de las polémicas declaraciones que realizó Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera contra Jesús Mendoza, ahora la empresaria dejó en claro que no quiere saber nada de su ex, ya que ahora reveló que le dio una nueva oportunidad al amor, pues confirmó un nuevo romance.

Y es que, el programa de televisión “Despierta América”, captó a Alonso salir de un restaurante, donde había asistido para pasar una velada romántica, razón por la cual le cuestionaron sobre su vida amorosa y expresó que su corazón ya tiene dueño este 2022.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que la ex de Lupillo Rivera se volvió un éxito en Instagram, debido a las atrevidas fotografías y videos que ha compartido en su perfil, aunque por el momento ha sido muy reservada sobre su nuevo noviazgo con un misterioso hombre.

¿Cuánto tiempo lleva Mayeli Alonso con su nuevo novio?

La influencer no quiso entrar en detalles sobre su romance, pero aseguró que tiene muy poco tiempo, por lo que desmintió que fue en octubre, ya que fue a finales de diciembre y dijo: “Él es muy lindo, estamos trabajando en una relación, poco a poco”.

Por otro lado, comentó que su nuevo novio no se parece a su ex Jesús Mendonza, ya que han comentado que él se parece a su ex. De igual forma reveló que su galán se llama Edgar, pero pidió respeto ya que no veía correcto hablar de su ex frente a su nuevo galán, y aseguró que se siente feliz.

¿Qué pasó con Mayeli Rivera?

La empresaria se divorció del cantante en el 2019

La empresaria causó todo un revuelo luego de que ella y el cantante Lupillo Rivera anunciaron el final de su historia de amor en el 2019, luego de haberse casado en el 2006 en una espectacular boda que se realizó en Disneyland. La pareja estuvo casada 13 años y procrearon dos hijos Lupita y L'rey.

Durante una entrevista, la empresaria confesó que su matrimonio había colapsado debido al éxito de ella, pero cuando el cantante acudió a la corte, dijo que el motivo de su divorcio fue por una infidelidad de la empresaria, quien desmintió lo que dijo el cantante.

Tras el escándalo, ahora la empresaria Mayeli Alonso decidió darse una oportunidad en el amor aunque ha sido muy discreta en comentar detalles de su vida amorosa, mientras que su ex esposo, Lupillo Rivera se encuentra más enamorado que nunca de Giselle Soto.

