Mayeli Alonso ex de Lupillo Rivera ¿revela haber sido infiel?

Mayeli Alonso, la ex de Lupillo Rivera se ha convertido en una influencer en el mundo de las redes sociales, y su popularidad ha ido en aumento, por lo que muchas polémicas de su relación con el cantante van saliendo a la luz.

A través de Instagram la ex pareja del cantante dio una duda sobre haber sido infiel, aunque asegura que “Si en dado caso” no dando la confesión real, sino solo suponiendolo, y asegura que le alegraría, pues sería haberse cobrado una de las muchas que él le hizo.

La empresaria resaltó que los problemas con su ex marido deberían ser solamente entre los dos, y no un pleito mediático, pero eso no le importó al momento de hacer las declaraciones en contra del cantante, asegurando que él le había hecho muchas malas pasadas en varias ocasiones.

“Si en dado caso hubiera sido cierto, lo cual no fue, pues me alegro, porque me cobré una de muchas que me hizo él (...) Eso es algo que solamente es mi problema y de él”

Mira el video de Mayeli Alonso

Pero la pelea no se acaba ahí, pues varios fans le fueron con el chisme a Lupillo Rivera, y el aseguró que su ex pareja tiene un trauma con él, y que le agradece que cada vez salga más de su vida, pues ya ni se quiere acordar de ella.

“¿Tú crees que después de haber conocido a Belinda me voy a acordar de la otra?".

Pero nuevamente no acabó ahí, pues tras la respuesta de Lupillo RIvera a los comentarios de su ex, Mayeli Alonso aseguró que el siempre le ha faltado al respeto, y que va por ahí dedicandole canciones, por lo que parece que quien no puede sacarla de su vida es él.