Mayeli Alonso ataca a la familia Rivera: 'No sean hipócritas'

El clan Rivera siempre ha sido conocido por las polémicas acciones de sus integrantes, entre los que resaltan la fallecida Jenni Rivera, su hija mayor Chiquis Rivera y recientemente Lupillo Rivera.

Este último ha causado bastante escandalo por su supuesta relación con la bella cantante Belinda, pues tras convivir en el famoso programa ‘La voz azteca’ los rumores comenzaron a esparcirse.

Mayeli Alonso, la ex esposa del ‘Toro del corrido’ ha estado demasiado pendiente de las acciones del cantante, pues aparentemente odia a su competencia Belinda, y si no fuera suficiente ahora se le va encima a todo el clan Rivera.

¿Qué dijo Mayeli Alonso?

La polémica famosa ha dado mucho de que hablar por sus recientes declaraciones, pues criticó el tatuaje de Lupillo Rivera e incluso estalló en rabia cuando la compararon con la intérprete de ‘Sapito’.

En esta ocasión le dio con todo la a la familia de su ex esposo, pues después de que Rosie Rivera hermana del cantante la acuso de hacerle daño a Lupillo y reveló que ella y Mayeli Alonso no son amigas.

Ante tal declaración, Mayeli Alonso no se iba a quedar callada, y le envió una contundente respuesta a su ex cuñada y para rematar a todos los integrantes de la familia Rivera.

"Entre ellos mismos creo que se han herido más de lo que yo pude haber herido a Lupillo en el tiempo que estuve con él. Vivieron mucho tiempo de hipocresías".

Esta fue la contundente declaración de Mayeli Alonso, pues acusó al clan Rivera pues incluso inducen a los pequeños a saludarla por el simple hecho de terminar su matrimonio con Lupillo Rivera, pues los tachó de maleducados.

"La persona de la familia que no me quiera saludar, no sean hipócritas, no me saluden. Si cuando estaba yo ahí era muy incómodo tener una relación, yo creo que ahorita mucho menos".

Así mismo también reafirmó la declaración de Rosie Rivera pues aseguró que en efecto, no son amigas y le aconsejó que eduque bien a su hija Kassey pues aparentemente le dice que no la salude cuando la ve.

Mira aquí la polémica entrevista:

