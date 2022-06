Mayeli Alonso arremete contra Ivonne Montero: “No tiene dignidad”

Mayeli Alonso habla de Ivonne Montero.

En una reciente entrevista, la polémica Mayeli Alonso, habló de su participación en La Casa de los Famosos 2 y mencionó a Ivonne Montero, afirmando que “no tiene dignidad” y criticando sus relaciones amorosas.

Ivonne Montero, Nacho Casano y Lewis Mendoza hablaron de la relación que Mayeli Alonso sostuvo con Lupillo Rivero, afirmando que el papá de la famosa la habría “vendido” con el cantante, pues al principio Mayeli ha revelado que no quería casarse con él.

Estos comentarios generaron la molestía de la ex de Lupillo, quién habló del tema, recordemos que en no es la primera vez que Mayeli Alonso habla de los participantes de La Casa de los Famosos, pues anteriormente aseguró que Nacho Casano es “nefasto”, tal como te dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera

Mayeli Alonso arremete contra Ivonne Montero.

En el programa La mesa caliente, la polémica Mayeli Alonso habló de los comentarios de Ivonne Montero y demás participantes de La Casa de los Famosos, confesando que le habían dolido.

“La verdad, qué desagradable de los tres, cayeron de mi gracia… Son acusaciones muy graves, para empezar, porque mi papá ya murió, es algo muy fuerte escuchar eso”, afirmó.

De igual forma señaló que su relación con Lupillo Rivera había sido formal y sería, por lo que los comentarios no tenían lógica.

Mayeli Alonso vs Ivonne Montero

Mayeli Alonso dice que Ivonne Montero "no tiene dignidad"

Ante la conversación que sostuvo la actriz Ivonne Montero, Mayeli Alonso arremetió en su contra, afirmando que “no tiene dignidad”.

“Qué triste que también Ivonne esté ahí, pero la entiendo porque es una mujer que, para empezar, no tiene dignidad, no tiene escrúpulos. Entonces, para ella es muy normal, me imagino. Para mí no, y se me hace una ofensa”.

Por último Mayeli Alonso, habló de las relaciones que ha tenido Ivonne Montero, asegurando que ninguna ha sido seria o se puede comparar a la que ella sostuvo con Lupillo Rivera.

